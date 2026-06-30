* IMM-urile din Iași discută despre fiscalitate, HR și control financiar, într-un an în care tot mai multe firme își suspendă sau își radiază activitatea * pe 1 iulie, antreprenorii din Iași sunt așteptați la Turneul AFC – Controlling, Fiscalitate și HR pentru antreprenori IMM

Antreprenorii din Iași se întâlnesc pe 1 iulie la Turneul AFC – Controlling, Fiscalitate și HR pentru antreprenori IMM, într-un moment în care discuția despre afaceri nu mai este doar despre creștere, ci și despre supraviețuire, control și adaptare. Miza este mare pentru economia locală. În județul Iași sunt listate peste 49.000 de firme, cele mai multe fiind microîntreprinderi -- 22.870.

Datele ONRC arată o presiune reală pe firmele din Iași

Primele luni din 2026 au adus semnale clare de vulnerabilitate în mediul de afaceri. La nivel național, 5.424 de firme și-au suspendat activitatea în primul trimestru, cu 7,88% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Iașul apare printre județele cu cele mai multe suspendări: 280 de firme, în creștere cu 23,89% față de primul trimestru din 2025.

Nici datele privind radierile nu sunt mai liniștitoare. În primele patru luni ale anului 2026, 30.670 de firme au fost radiate la nivel național, cu 6,27% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Județul Iași a înregistrat 1.210 radieri, în creștere cu 6,61%.

Șapte din zece antreprenori spun că sunt afectați de instabilitate

Un sondaj IMM România, realizat în luna mai pe un eșantion de peste 2.000 de antreprenori, arată că 74,2% dintre respondenți sunt afectați de inflație, instabilitate economică și lipsa predictibilității. Doar 1,9% spun că nu întâmpină probleme în această perioadă. Aproape 10% iau în calcul reducerea personalului sau chiar închiderea firmei.

Cele mai apăsătoare probleme semnalate sunt creșterea costurilor pentru materii prime, servicii, energie și combustibili, scăderea vânzărilor și lipsa resurselor pentru investiții. În același sondaj, 80% dintre antreprenori au spus că le-au crescut costurile de producție sau de prestare a serviciilor, iar 23,2% au indicat posibilitatea unor disponibilizări.

În plus, de la 1 iulie 2026, salariul minim brut pe țară crește la 4.325 de lei, potrivit Ministerului Muncii, ceea ce adaugă o nouă presiune în bugetele firmelor cu angajați plătiți la nivelul minim sau în apropierea acestuia.

„Turneul AFC pune accent pe controlling, fiscalitate și HR tocmai pentru că aceste trei zone se leagă direct între ele. Controlul financiar arată unde se scurg banii. Fiscalitatea arată ce riscuri și obligații apar. HR-ul arată cât costă echipa, cum poate fi păstrată și unde apar pierderile de productivitate”, spun organizatorii.

Una dintre cele mai mari probleme ale firmelor mici este diferența dintre profitul din acte și banii rămași efectiv în cont. Antreprenorii știu deja situația: vânzările par bune, activitatea continuă, echipa muncește, dar la final de lună presiunea rămâne. De aceea, evenimentele dedicate controlului financiar au început să devină tot mai importante pentru mediul de afaceri local. Dan DIMA