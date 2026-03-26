Floriile catolicilor adună la Iași mii de credincioși

* Duminica Floriilor este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul romano-catolic și marchează intrarea lui Isus în Ierusalim * la Iași, ziua este legată de binecuvântarea ramurilor, procesiuni solemne și liturghii care deschid Săptămâna Mare, una dintre cele mai intense perioade din viața Bisericii

Duminica Floriilor ocupă un loc central în calendarul romano-catolic, pentru că marchează începutul Săptămânii Mari și amintește intrarea lui Isus în Ierusalim, unde a fost întâmpinat de mulțime cu ramuri, în semn de cinstire. În această zi, credincioșii participă la binecuvântarea ramurilor, la procesiune și la Sfânta Liturghie, într-o succesiune de momente care deschid drumul liturgic spre Paște.

La Iași, sărbătoarea este marcată în mod tradițional prin celebrări solemne organizate în jurul Catedralei Romano-Catolice și prin participarea credincioșilor din parohiile Diecezei Romano-Catolice de Iași. Procesiunea de Florii reunește, de regulă, preoți, persoane consacrate și numeroși credincioși, devenind unul dintre cele mai vizibile momente religioase ale comunității catolice locale.

Ramurile binecuvântate au un rol esențial în această sărbătoare. Ele amintesc de primirea lui Isus în Ierusalim și sunt purtate de credincioși în timpul procesiunii, apoi duse acasă și păstrate ca semn al binecuvântării primite la biserică. În tradiția catolică, acest gest este legat de intrarea în timpul solemn al Patimilor și de pregătirea spirituală pentru Înviere.

La Iași, Duminica Floriilor are și o puternică dimensiune comunitară. Participarea numeroasă la procesiune și la liturghie transformă această zi într-un reper important pentru viața religioasă a orașului. Pentru comunitatea romano-catolică, Floriile nu înseamnă doar o sărbătoare din calendar, ci începutul unei perioade liturgice marcate de reculegere, rugăciune și prezență intensă la slujbele din zilele următoare.

După Duminica Floriilor urmează celebrările din Săptămâna Mare, dedicate Patimilor lui Hristos, culminând cu Triduumul Pascal și sărbătoarea Paștelui. De aceea, procesiunea, binecuvântarea ramurilor și participarea la liturghie au o importanță aparte pentru credincioșii care intră, prin această zi, în una dintre cele mai solemne și încărcate perioade ale anului bisericesc.

La nivel local, Floriile rămân una dintre sărbătorile care scot cel mai clar în evidență prezența și coeziunea comunității catolice din Iași. Prin procesiune, prin participarea numeroasă și prin simbolul ramurilor binecuvântate, această zi deschide public și solemn Săptămâna Mare.

Clara DIMA