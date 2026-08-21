Formula Student: TUIASI bate echipe din Europa și câștigă spectaculos competiția din România

Iașul a devenit, pentru câteva zile, capitala europeană a ingineriei studențești! Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a organizat cea de-a patra ediție a Formula Student România, iar rezultatul este spectaculos: T.U.Iasi Racing Team a câștigat competiția, devansând echipe universitare venite din nouă țări.

Între 11 și 16 august, peste 240 de studenți au venit la Iași cu monoposturi proiectate și construite chiar de ei. În total, 11 echipe din Turcia, Grecia, Cipru, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Lituania, Polonia, Ucraina și România s-au luptat pentru trofeu.

Iar victoria a rămas la Iași.

T.U.Iasi Racing Team a obținut 813,63 puncte, un scor care i-a permis să se impună categoric. Pe locul secund s-a clasat FRTUCY, din Cipru, cu 374,53 puncte, iar podiumul a fost completat de PELOPS Racing Team, din Grecia, cu 287,37 puncte.

Și mai spectaculos este modul în care echipa TUIASI a câștigat. Ieșenii au dominat probele Cost & Manufacturing, Skid Pad, Acceleration, Autocross, Endurance și Efficiency. Practic, monopostul românesc a fost cel care a dat ritmul pe circuit.

Dar Formula Student nu este o simplă cursă auto. Aici nu câștigă neapărat cel care apasă cel mai tare accelerația. Studenții trebuie să demonstreze că pot proiecta și fabrica un monopost funcțional, că îi înțeleg costurile, că pot construi o strategie de afaceri și că soluțiile tehnice rezistă în condiții reale de competiție.

Iar înainte de circuit vine un adevărat examen tehnic: verificări mecanice și electrice, frâne, zgomot, sisteme de siguranță și chiar testarea la răsturnare. Doar mașinile care trec toate filtrele primesc undă verde pentru probele dinamice.

Din cele 11 echipe înscrise în 2026, doar cinci au ajuns până la probele dinamice, iar patru au terminat și cea mai grea probă, Endurance, o cursă de 22 de kilometri care testează simultan performanța și fiabilitatea.

TUIASI a avut însă două echipe în competiție. EVR T.U.Iasi, cu un monopost electric, a obținut cel mai bun punctaj la Business Plan Presentation și a încheiat concursul pe baza unui total de 242,25 puncte.

Performanța Iașului nu se oprește pe circuit. Formula Student devine și o platformă de cercetare, iar la ediția din acest an trei lucrări științifice au fost selectate pentru publicare.

Mai mult, competiția crește rapid. Dacă în 2025 au participat șapte echipe, în 2026 au fost deja 11. Organizarea ediției a costat peste 100.000 de euro, sumă acoperită integral prin sponsorizări și contribuții ale partenerilor din industrie.

Iar Iașul nu închide aici capitolul Formula Student. În perioada 11–13 septembrie 2026, TUIASI va găzdui primul forum care reunește oficiali implicați în organizarea competițiilor Formula Student din Europa.

Practic, ceea ce a început ca o competiție studențească devine pentru Iași un adevărat hub european de inginerie, cercetare și industrie.

Tinerii au construit mașinile, TUIASI a construit competiția, iar Iașul a câștigat trofeul. Și, pentru o dată, pista de curse a arătat foarte clar unde se află talentul ingineresc al Moldovei. Carmen DEACONU