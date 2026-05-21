Fosta platformă industrială TEROM din Iași ar putea fi transformată într-unul dintre cele mai mari ansambluri rezidențiale ale orașului. Proiectul, propus pe terenul fostului combinat de fibre sintetice din zona Calea Chișinăului – Bulevardul Chimiei, intră astăzi în dezbatere publică de mediu.

Momentul contează pentru că vorbim despre o fostă zonă industrială, iar transformarea ei în cartier rezidențial ridică întrebări esențiale despre infrastructură, trafic, spații verzi și calitatea terenului.

Potrivit documentației prezentate public, investiția vizează o suprafață de peste 12 hectare. Terenul este în mare parte eliberat de vechile construcții, după demolarea unor instalații și hale care au aparținut fostului combinat.

Blocuri, funcțiuni mixte și un imobil de 22 de etaje

Planul urbanistic zonal are ca obiect construirea unui „ansamblu de clădiri locuințe colective și funcțiuni mixte, parcări și amenajări”. Documentația include locuințe, birouri, comerț, servicii, funcțiuni de educație și sănătate, alimentație publică, cazare, sport și agrement. Cele mai multe clădiri ar urma să aibă între 2 și 12 etaje. Sunt prevăzute însă și imobile mai înalte. Cel mai vizibil reper al proiectului, inițiat de trei firme din Iași, ar fi un turn de 22 de etaje, element care ar schimba considerabil imaginea zonei.

Miza nu este doar numărul de blocuri

Transformarea fostei platforme TEROM ridică o miză mai mare decât dimensiunea viitorului ansamblu. Întrebarea centrală este cum poate fi convertită o zonă industrială abandonată fără ca orașul să câștige doar apartamente, dar să piardă la trafic, servicii publice și calitate urbană. Zona Calea Chișinăului – Bulevardul Chimiei este deja una dintre cele mai solicitate intrări și ieșiri din Iași, mai ales pe direcția Tomești. Orice dezvoltare de asemenea dimensiuni poate amplifica presiunea pe drumuri, transport public și accesul către oraș.

Documentația urbanistică menționează că accesul principal ar urma să fie realizat din Bulevardul Chimiei. Este propusă și o arteră carosabilă mediană, pe traseul fostei căi ferate uzinale, cu rol de legătură între Bulevardul Chimiei și Calea Chișinăului.

Proiectanții notează și necesitatea lărgirii și modernizării drumurilor existente, precum și posibilitatea unei noi legături peste Bahlui.

Aceste elemente pot face diferența între un cartier integrat în oraș și un cartier-dormitor care pune

Trafic, spații verzi și întrebări de mediu

Dezbaterea publică de mediu din 22 mai este importantă pentru că proiectul nu presupune doar schimbarea unei funcțiuni urbanistice. Într-o fostă zonă industrială, întrebările despre sol, subsol, eventuale contaminări istorice și lucrări de remediere sunt esențiale înainte de construirea de locuințe.

La fel de importante sunt întrebările despre infrastructura publică: câte locuri de parcare vor fi prevăzute, ce suprafețe verzi reale vor exista și ce presiune va apărea asupra școlilor, grădinițelor, cabinetelor medicale și transportului public din zonă.

Iașul postindustrial intră într-o nouă etapă

Cazul TEROM nu este izolat. În ultimii ani, Iașul a început să-și transforme fostele platforme industriale în spații rezidențiale, de birouri sau mixte. Este o tendință firească pentru un oraș în expansiune, dar și una care trebuie gestionată atent. Un proiect de asemenea dimensiuni poate aduce investiții private, locuințe noi și servicii într-o zonă care are nevoie de regenerare urbană. Dan DIMA