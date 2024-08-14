Fostul primar din Schitu Duca, acuzat de răpire!

Mihai Mihalache, fostul primar din Schitu Duca, a intrat în colimatorul oamenilor legii. Mihai Mihalache este cercetat pentru că ar fi răpit, sechestrat şi obligat să muncească un bărbat de 62 de ani.

Miercuri, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Iași și Poliției Municipiului Iași au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară pe raza județului Iași. Cel vizat este nimeni altul de fostul primar din comuna Schitu Duca, Mihai Mihalache. El este bănuit de comiterea infracțiunilor de “lipsire de libertate în mod ilegal” și „supunerea la muncă forțată sau obligatorie”. „Persoana a fost condusă la sediul poliției pentru cercetări”, au transmis cei de la Inspectoratul de Poliţie.

La descinderi au participat polițiști din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Iași și BOS Iași, polițiști din cadrul ITPF Iași și jandarmi din cadrul IJJ Iași. „Din cercetări a rezultat că, la data de 9 august 2024, acesta ar fi luat un bărbat de 62 de ani, din comuna Schitu Duca, fără voia sa, și l-ar fi introdus într-un autoturism și transportat la o fermă de pe raza comunei Schitu Duca, unde l-ar fi obligat să presteze diferite munci”, transmite Inspectoratul de Poliţie.

Descinderile de ieri dimineaţă au fost făcute în urma unor plângeri făcute la adresa fostului primar. Printre ele, cea a unui bătrân de 62 de ani. „Mi-a dat cu piciorul în fund, m-a prins de gât, m-a luat la bătaie. Aveam tăieturi în cap. Mă duceam la el şi mereu mă bătea. M-a strâns de gât, mi-a dat cu pumbul în ochi, m-a băgat în maşină, am deschis uşa şi am fugit. Nu vreau să mă mai duc la el. Vreau să mergem la Poliţie”, a spus un cioban.

Se pare că nu este prima dată când bărbatul are astfel de atitudine. „În urma investigațiilor efectuate, a rezultat că în perioada 2015-2020, persoana bănuită ar fi ținut un alt bărbat, fără voia sa, la o fermă din comuna Schitu Duca, unde ar fi fost forțat să presteze anumite munci, fără a fi remunerat”, spun cei de la IPJ.

Am încercat să-l contactăm pe fostul primar din Schitu Duca, dar acesta nu a răspuns apelurilor noastre.

În urma percheziției domiciliare au fost ridicate mai multe mijloace materiale de probă, în vederea continuării cercetărilor. Laura RADU








