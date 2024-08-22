Fumul iluziilor. Tinerii din Iași, între vapat și realitate

În multe după-amieze, parcurile din Iași, de obicei un refugiu pentru cei care vor să se bucure de liniștea naturii, devin locul de întâlnire al multor grupuri de adolescenți. Îmbrăcați în haine la modă, cu telefoane mobile în mâini și căști în urechi, ei stau adesea adunați pe bănci, într-o aparentă armonie. În aerul umed al parcurilor se amestecă adesea un miros dulceag de tutun, iar uneori, un abur discret, dar intens aromat, trădează prezența țigărilor electronice.

În Iași, ca și în alte orașe din România, tot mai mulți tineri sunt atrași de fumat și vapat, într-un ritual care pare să facă parte din procesul lor de maturizare. Fenomenul nu este nou, dar a căpătat noi dimensiuni odată cu apariția țigărilor electronice și a dispozitivelor de vapat, percepute de mulți ca o alternativă mai "cool" și, în mod eronat, mai sigură.

Este un tablou obișnuit, dar în același timp tulburător, o realitate care se reflectă în privirile adesea pierdute ale acestor adolescenți. Unii dintre ei au început din curiozitate, alții din dorința de a fi acceptați într-un grup sau pur și simplu pentru a se simți mai mari, mai puternici. Cei mai mulți însă nu conștientizează riscurile la care se expun, captivi într-o iluzie de libertate și maturitate. „Am început să fumez la 15 ani, după ce am văzut cum colegii mei o făceau în pauzele de la liceu. La început mi s-a părut doar o joacă, dar apoi a devenit un obicei de care nu mai pot scăpa”, mărturisește Alex, un licean din Iași. „Țigările electronice sunt mai ușor de ascuns și miros mai puțin, așa că am trecut la vapat. Însă, chiar dacă nu mai miroase a tutun, știu că nu e mai puțin nociv”, spune Sabina, colega lui.

Riscuri și boli asociate

Din păcate, ei nu sunt singurii tineri din Iași care au căzut pradă acestui viciu. În jurul lor, mulți adolescenți repetă aceleași gesturi, înlănțuiți de dorința de a scăpa de stresul cotidian, de a părea cool sau de a se integra în anturajele pe care le admiră. Medicii ieșeni trag un semnal de alarmă. Efectele fumatului și vapingului asupra organismului tânăr sunt devastatoare. Adolescenții, ale căror corpuri sunt încă în formare, sunt mult mai vulnerabili la substanțele toxice din tutun și din lichidele pentru vape. „Fumatul tradițional crește riscul de boli cardiovasculare, respiratorii și de cancer. Vapingul, deși mai recent și încă studiat, nu este lipsit de pericole – lichidele conțin adesea nicotină în doze mari și alte substanțe chimice care pot afecta grav plămânii și sănătatea generală”, explică pneumologii. Pe lângă efectele fizice, nu trebuie ignorat nici impactul psihologic. Fumatul și vapingul pot amplifica stările de anxietate și depresie, deja frecvente în rândul adolescenților. În plus, dependența de nicotină se instalează rapid, făcând din renunțarea la acest viciu o adevărată provocare.

În ciuda acestor riscuri, tentația este încă puternică. Cultura populară, reclamele subtile și, uneori, lipsa unei educații adecvate în privința pericolelor, îi împing pe tineri spre acest drum periculos. În școlile din Iași, profesorii și consilierii psihologici încearcă să combată acest fenomen prin campanii de conștientizare și discuții deschise, dar schimbarea vine greu, mai ales într-o societate unde accesul la aceste produse este relativ facil. „Cea mai mare teamă a mea este că generația de astăzi va fi una cu probleme serioase de sănătate. Noi, ca societate, trebuie să facem mai mult pentru a-i proteja pe acești tineri”, spune Diana Vasluianu, mama unui adolescent.

Roxana, o elevă de 16 ani de la un liceu din centrul orașului, povestește cum a început să fumeze la 14 ani, influențată de anturajul său. „Prima dată am fumat o țigară la o petrecere. Voiam să mă integrez, să fiu ca ceilalți. Apoi a devenit un obicei”, își amintește ea. Cu timpul, Roxana a trecut la țigările electronice, sedusă de varietatea aromelor și de iluzia că acestea sunt mai puțin dăunătoare. Totuși, efectele au început să se vadă. „Am început să obosesc mai repede, să am probleme de concentrare la școală și, uneori, mă simțeam extrem de iritată când nu puteam să fumez”, spune Roxana. În ciuda acestor semnale de alarmă, renunțarea la vapat a fost mai dificilă decât și-ar fi imaginat: „Nu este doar obiceiul, este și senzația de relaxare pe care o ai atunci când vapezi. Te deconectezi de la tot”. În ultimii ani, studiile realizate de autoritățile sanitare din Iași au arătat o creștere alarmantă a numărului de tineri care fumează sau vapează. Conform unui raport recent al organismelor internaționale, aproape 30% dintre adolescenții ieșeni cu vârsta între 15 și 18 ani au fumat cel puțin o dată, iar numărul celor care vapează este în creștere.

Maura ANGHEL