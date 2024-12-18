GALERIE FOTO - Moș Crăciun aduce curajul de a visa și tradiții vii pentru copii

Astăzi, Moș Crăciun a adus bucurie, curaj și speranță în sufletele unor copii care privesc Crăciunul cu ochii mari și plini de lumină. Cu sacul plin de daruri și inima plină de bunătate, Moșul a străbătut sate și comunități unde tradiția și copilăria sunt încă înrădăcinate în magia sărbătorilor. Drumul său l-a purtat prin Grădinița Bazga, Clasa Pregătitoare din Răducăneni, Clasa I din Bohotin, și către copiii din Parohiile Curagău și Chicerea. La fiecare oprire, Moșul a fost ântâmpinat cu zâmbete, colinde și gesturi pline de curaj.

Într-o sală mică, decorată cu inimioare și fulgi decupați cu mânuțe tremurânde, copiii l-au așteptat pe Moș Crăciun cu sufletul la gură. Fiecare cadou scos din sacul fermecat a fost însoțit de exclamații pline de uimire. „Moșule, ai primit scrisoarea mea?”, a șoptit un băiețel curajos. Răspunsul Moșului, un simplu „Da, și de aceea sunt aici”, a fost suficient pentru a umple sala de aplauze.

Copiii au împărtășit cu Moș Crăciun colinde și poezii, iar câteva fetițe, îmbrăcate în alb ca niște îngerași, au oferit momente emoționante care au făcut timpul să stea pe loc. „Pentru tine, Moșule, să ai putere”, i-a spus o fetiță, oferindu-i o bucățică de turtă dulce. Gestul simplu a avut o profunzime pe care numai sufletul unui copil o poate dezvălui.

La Bohotin, emoția a fost amplificată de dansuri și obiceiuri străvechi. Un urs din paie, acompaniat de bătaia tobelor, a umplut sala de entuziasm. Dansurile tradiționale au fost completate de zâmbetele copiilor, care au învățat că frumusețea Crăciunului stă în lucrurile simple: o poveste, un joc, o îmbrățișare.

Darurile Moșului au fost împachetate nu doar în hârtie colorată, ci și în emoție. Cărți, jucării și dulciuri au fost doar pretextul pentru o lecție mai mare: curajul de a visa și de a crede în bunătate. Fiecare copil a primit o îmbrățișare, iar cei mai împătimțiți povestitori au primit de la Moș o promisiune: „Voi reveni, pentru că sunteți speciali.”

Această zi a fost posibilă datorită unor oameni care au crezut în magia Crăciunului. Campania a reunit elevii claselor a VIII-a B și a VI-a C, coordonați de profesoarele Dana Anghelescu și Elena Chirilă, împreună cu sprijinul unor suflete generoase. La fiecare pas, s-a simțit dorința de a dărui, de a aduce bucurie și de a păstra vii tradițiile.

Profundele mulțumiri se îndreaptă către prof. Lavinia Ungureanu și elevii de la Colegiul Național, către Iarovoi Raluca și elevii școlii „Carol I”, precum și către toți cei care au contribuit: Anca Zbranca, Sidonia Susanu, Simona Iulia Hodoroabă, Cristina Cioancă, Alina Hodoroabă, Silvia Postelnicu, Silvia Pintilie, Rodica Roman, Mihaela Ivancia, Timofte Denisa Oana, Claudette Dascalu, Irina Obrocea, Alina Ciocoiu, Roxana Micu, Florentina Macovei, Andreea Crețeanu, Irina Ciobanu și Cătălina Mis, Oltița Cîntec, Mihaela Tatiana Ulman și Petronela Ciopeică. Povestea continuă, iar campania „Daruri pentru Curajul de a Visa” va ajunge și la alți copii din mediul rural. Moș Crăciun există, pentru că fiecare dintre noi poate avea oricând acest rol.

Maura ANGHEL