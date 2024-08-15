GALERIE FOTO - Parcul Zoo de la Hadâmbu, locul unde liniștea întâlnește veselia
Un colț de natură în inima spiritualității, așa s-ar putea spune despre Parcul Zoologic „Bucuria Copiilor” de la Hadâmbu. Aflat în incinta mănăstirii, a fost creat cu grijă pentru a aduce vizitatorii mai aproape de minunile naturii. De la poalele dealului, pe măsură ce te apropii, poți auzi sunetele vieții sălbatice: trilurile delicate ale pasărelelor, gânguritul porumbeilor și cântecul impunător al cocoșilor din rase grele, care veghează peste întreaga oază verde.
Continuarea în ediția Evenimentul de mâine
