GALERIE FOTO - Peste 150.000 de pelerini s-au închinat la racla Sfintei Parascheva. Este cel mai aglomerat an!

  Pelerinul la racla Sfintei Parascheva a atins cote foarte înalte în acest an, referitor la participare. Până astăzi, peste 150.000 de persoane s-au închinat la raclă, iar la rând mai așteptau câteva zeci de mii. Ultimii pelerini s-au așezat la rând în dreptul cartierului Dimitrie Cantemir, pe Spali Bahlui, trece prin Pdi Ros, urmează celalăt braț al splaiului, pe la Piramida lui Dubeț. „Niciodată nu am văzut o așa aglomerație și vin de mulți la raclă", a spus o ieșeancă.

 

Foto - Elena Hampu

