Generația Z schimbă jocurile în afaceri și piața muncii

Iașul, cunoscut ca un oraș universitar de top, găzduiește o mare parte a Generației Z, care își petrece anii formativi în acest mediu academic. Cu o influență puternică a tehnologiei, acești tineri, născuți între anii 1997 și 2012, își bazează deciziile de consum pe informații obținute din recenzii online, rețele sociale și recomandări autentice, mai degrabă decât pe publicitatea tradițională. În Iași, aceasta se traduce printr-o preferință crescândă pentru produsele și serviciile locale care reflectă valori de sustenabilitate și responsabilitate socială. Un exemplu remarcabil este popularitatea crescândă a cafenelelor și restaurantelor care promovează produse organice, provenite din surse locale. De asemenea, inițiativele eco-friendly și evenimentele care încurajează reciclarea și reducerea amprentei de carbon atrag un număr mare de tineri ieșeni, reflectând angajamentul Generației Z față de cauze sociale.

Flexibilitatea în muncă, un nou standard pentru tinerii ieșeni

Piața muncii din Iași a fost influențată semnificativ de preferințele Generației Z pentru flexibilitate. Într-un oraș considerat un pol de atracție pentru marile companii de IT și start-up-uri, munca de la distanță și programul flexibil au devenit norme așteptate de noii angajați. Tinerii absolvenți de universități caută locuri de muncă care le permit să-și gestioneze timpul în mod eficient și să își mențină echilibrul între viața profesională și cea personală. Acest lucru a determinat companiile din Iași să își regândească structurile de muncă. De exemplu, numeroase firme de IT și call center-uri au început să implementeze politici de muncă la distanță, ceea ce le-a permis să atragă și să rețină talente din rândul Generației Z. În plus, multe companii oferă acum programe de dezvoltare profesională și cursuri de formare continuă pentru a satisface dorința tinerilor de a învăța și a evolua. „Regulile s-au schimbat complet după pandemie, dar cred că oricum ar fi apărut aceste modificări, chiar și fără problemele cauzate de COVID. Tinerii nu mai vor să fie legați de un birou, cer flexibilitate, cer pregătire continuă, condiții diferite de lucru pe care, dacă nu le oferi, riști să îi pierzi. Și oricât de mare ar părea oferta de pe piața muncii, greu găsești omeni buni”, ne-a spus proprietarul unui call center din Iași.

În fața acestor schimbări, companiile din Iași care au înțeles cerințele Generației Z s-au adaptat rapid, devenind lideri în economia locală. În special în domeniul IT și al serviciilor, companiile care au adoptat tehnologiile digitale și au pus un accent puternic pe sustenabilitate au avut de câștigat. Multe dintre acestea au integrat practici de responsabilitate socială în strategiile lor, angajându-se în proiecte comunitare și de protecție a mediului.

De asemenea, în sectorul retail și al alimentației, brandurile care oferă produse locale și eco-friendly au înregistrat un succes notabil. Inițiativele de marketing autentic, care implică storytelling și colaborarea cu influenceri locali, au reușit să capteze atenția Generației Z din Iași, care apreciază autenticitatea și angajamentul social.

Industriile de succes, alinierea cu valorile Generației Z

Iașul a văzut deja cazuri de succes în industriile care s-au adaptat pentru a răspunde așteptărilor Generației Z. În sectorul tehnologic, companiile de software și dezvoltare de aplicații au înflorit, beneficiind de talentele locale și de orientarea naturală a tinerilor către inovație și digitalizare.

De asemenea, în domeniul educațional, diverse inițiative și programe extra-curriculare au fost dezvoltate pentru a oferi tinerilor abilități relevante pentru viitor, cum ar fi programarea, gândirea critică și antreprenoriatul. „Când am lansat afacerea, m-am axat pe învățarea limbilor străine, la ceea ce mă pricepeam eu mai bine. Am oferit cursuri inițial copiilor și tinerilor, apoi adulților și chiar seniorilor. La un moment dat nu a mai fost de ajuns, date fiind multele școli de profil din piață ași am diversificat. Am introdus cursuri de educație financiară, de antreprenoriat, de responsabilitate sociale foarte bine primite de tinerii din Iași, care sunt din ce în ce mai preocupați de pregătirea lor pentru o carieră în continuă evoluție”, a explicat Daniela Goanță, fondatorul unei academii de educație pentru copii și adulți.

După cum se vede, Generația Z nu este doar un grup pasiv de consumatori și angajați, ci o forță activă care modelează economia orașului și a regiunii. Cu așteptări ridicate față de responsabilitatea socială, dorința de flexibilitate și o afinitate puternică pentru tehnologie, tinerii ieșeni transformă piețele de consum și locurile de muncă. Afacerile care reușesc să înțeleagă și să se adapteze la aceste noi realități nu doar că vor prospera, dar vor deveni și pionieri în economia viitorului.

Maura ANGHEL

Iașul, cu spiritul său inovator și tineretul său dinamic, se conturează ca un laborator unde se experimentează și se dezvoltă modelele economice ale viitorului, ghidate de valorile și preferințele Generației Z.