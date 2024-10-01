Grevă de avertisment la Radio România Iași



Filiala MediaSind Radio România Iași anunță intrarea în grevă de avertisment în ziua de marți, 1 octombrie 2024, în intervalul 13:00-15:00, pe fondul conflictului de muncă declanșat în această vară,

ca urmare a eșecului negocierilor privind încheierea unui nou Contract Colectiv de Muncă la nivelul Societății Române de Radiodifuziune (SRR). Acțiunea se va desfășura cu respectarea legislației în vigoare, iar întreruperea lucrului nu va periclita activitatea specifică unui post de radio. Salariații care au optat pentru continuarea acțiunilor greviste fac un apel către conducerea SRR să administreze fondurile obținute la rectificarea bugetară în mod transparent și să nu se rezume doar la acordarea unor sume în mod arbitrar, ci să negocieze un Contract Colectiv de Muncă pentru a reda demnitatea angajaților. De altfel, ei amintesc că motivația acordării acelor fonduri de către Guvern a fost anunțată de către premier la Cluj și se referă tocmai la ideea de combatere a inechităților. Este pentru prima dată când la nivelul postului public regional se recurge la o astfel de formă de protest. Nemulțumirile angajaților studioului teritorial s-au acutizat în vară, în timpul negocierilor pentru Contractul Colectiv de Muncă, atunci când s-a constatat că deși Radio Iași înregistrează cea mai mare audiență ca post regional, salariile din instituție sunt aproape în totalitate la minimul în plată la nivelul SRR. "Vrem ca banii obținuți la rectificare să se regăsească într-un Contract Colectiv de Muncă echitabil și predictibil. Este inadmisibil ca după ani de experiență, performanțe colective și individuale, să ajungem să fim

plătiți cu sume derizorii. La ora actuală există mari diferențe salariale între conducere și personalul executiv. Publicul trebuie să înțeleagă că noi vom reacționa la fiecare acțiune care se abate de la

linia profesionalismului. Știm că nu putem să solicităm respect, dacă nu oferim același respect și profesionalism pe post. Am condamnat toate derapajele managementului local care au afectat imaginea Radio Iași. Considerăm că merităm mai mult, iar acțiunile noastre de protest vor

sublinia, în continuare, acest aspect!", a precizat Ion Poenaru, președintele Filialei MediaSind Radio România Iași. La Societatea Română de Radiodifuziune nu există un Contract Colectiv de Muncă. Precedentul document a expirat în data de 6 iunie 2024. Peste 300 de angajați ai SRR au semnat pentru declanșarea grevei în radioul public. Radio Iași este studioul teritorial cu cel mai mare procent de

semnatari care s-au pronunțat în favoarea grevei. Acțiunile de protest ale angajaților studioului teritorial au început în decembrie 2023 și au rămas constante pe tot parcursul acestui an. De altfel, Federația

FAIR-MediaSind, cu cele două sindicate afiliate - Sindicatul Național din Cultură – FAIR și Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind - este organizația abilitată, prin decizie judecătorească definitivă, să

negocieze un Contract Colectiv de Muncă la Societatea Română de Radiodifuziune. Pe lângă greva de avertisment din data de 1 octombrie 2024, FAIR-MediaSind a aprobat un calendar de acțiuni greviste ce se pot derula pe tot parcursul lunii octombrie și ar putea culmina cu o grevă generală în data de 1 noiembrie 2024 în instituțiile din Cultură și Mass -Media.