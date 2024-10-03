Hoţii de cablu din Scobinţi n-au făcut niciun ghișeft. Trebuie să plătească 61.000 lei

Sătui să tot trăiască numai din mici expediente şi diverse lucrări ocazionale, trei tineri din Scobinţi au socotit că pot face bani buni, foarte repede şi fără riscuri, doar cu câteva măsuri banale de precauţie. Afacerea gândită de ei, deloc o noutate. Furtul cablurilor de telecomunicaţii şi valorificarea cuprului astfel obţinut.

Înainte de a trece la treabă, Costel, Ionel şi Cătălin au făcut un plan ce-l credeau infailibil. Ochiseră de unde şi până unde să taie, stabiliseră să depoziteze marfa în ograda unei case nelocuite, iar pentru tragerea cablului de pe stâlpi, aveau o maşină cu un cârlig solid în spate. Logic, au stabilit să opereze pe timp de noapte, la ţară nu circulă mai nimeni după miezul nopţii, riscul de a fi prinşi părea nul. Dar au avut mult ghinion.

Primul furt l-au comis în noaptea de 7 spre 8 februarie 2022. Sustrăseseră deja 500 metri liniari de cablu şi nu s-ar fi oprit aici. Însă au fost prinşi în flagrant de o patrulă a Secţiei nr.9 de Poliţie Rurală. Li s-a deschis dosar penal, aspect care nu i-a împiedicat să recidiveze. A doua oară, 900 metri liniari, iarăşi prinşi în flagrant. Ghinionul nu i-a lăsat, au păţit la fel şi a treia oară, după o recoltă de numai 60 metri liniari.

Aici s-a oprit cariera lor infracţională. Dosarul ajunsese deja la procurorul de caz, împotriva lor s-a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu şi, pe 13 septembrie 2022, a început procesul. A fost nevoie de 16 termene de judecată pentru a se da verdictul. Prin hotărârea pronunţată alaltăieri, hoţii de cablu telefonic au scăpat de puşcărie, primind câte trei ani, dar cu suspendare. Au însă, obligaţia de a acoperi, în solidar, întregul prejudiciu. Calculat la 61.000 lei. Claudiu CONSTANTIN