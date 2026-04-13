Iași, printre județele de elită la Olimpiada Națională de Geografie 2026. Trei elevi s-au calificat la competiții internaționale

Hunedoara, oraș încărcat de istorie și dominat de imaginea emblematică a Castelului Corvinilor, a găzduit în acest an una dintre cele mai importante competiții școlare din România: Olimpiada Națională de Geografie. Ediția cu numărul 44, desfășurată în perioada 5–10 aprilie 2026, a reunit cei mai buni elevi din țară, iar județul Iași s-a numărat printre marile repere ale performanței.

Lotul ieșean a strălucit prin rezultate solide, premii importante și o prezență constantă în clasamentele de vârf. Cea mai mare reușită este faptul că trei elevi din Iași s-au calificat la etapele internaționale, o confirmare clară a valorii, disciplinei și pasiunii cultivate în școlile din județ.

La clasa a VIII-a, Perhinschi Gabriel, elev al Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași, coordonat de profesoara Denisa Bogdan, a obținut Mențiune M.E.C. și calificarea la Olimpiada Europeană de Geografie, care va avea loc la Varna, în Bulgaria, în perioada 28 iunie – 3 iulie 2026. Tot la aceeași clasă, Băgirianu Robert-George, de la același colegiu, și Zurbagiu Alexia Maria, de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Hârlău, au primit Premii Speciale, la fel ca Rusu Maria Iustina, de la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași.

La clasa a IX-a, Iașul a urcat din nou pe podium prin Dimitriu Alexandru, elev al Colegiului Național „Costache Negruzzi”, care a obținut Premiul al II-lea. Boamfă Oana, de la Colegiul Național Iași, a câștigat Premiul al III-lea, iar alți trei elevi ieșeni — Simion Ștefania Daria, Matei Ana Maria și Pavăl Vlad Florin — au fost recompensați cu Premii Speciale.

Performanțele au continuat și la clasa a X-a, unde Aramă Alexandra-Mihaela, elevă la Colegiul Național Iași, coordonată de Cornelia Mihaela Fiscutean, a obținut Mențiune M.E.C. și calificarea la Olimpiada Europeană de Geografie de la Varna. Totodată, Mihalache Evelina Ioana, de la Colegiul Național „Costache Negruzzi”, a primit Premiu Special.

Un alt rezultat de mare impact a venit la clasa a XI-a, unde Macsim Mihai, elev al Colegiului Național „Costache Negruzzi” Iași, pregătit de profesoara Iancu Simona, a obținut Mențiune M.E.C. și calificarea la Olimpiada Internațională de Geografie, programată la Istanbul, în Turcia, între 11 și 17 august 2026. La aceeași clasă, Munteanu Clara Teodora, Enăchescu C. Teodora și Șerpeanu Alin au primit Premii Speciale. La clasa a XII-a, Ciobanu Ilinca și Onofrei Miruna, ambele de la Colegiul Național Iași, au fost de asemenea distinse cu Premii Speciale.

Dincolo de premii, rezultatele Iașului arată ceva mai important decât o listă de distincții: existența unei culturi a performanței. În spatele fiecărui punctaj stau ore de studiu, profesori dedicați, familii implicate și elevi care au transformat curiozitatea pentru lume într-o formă de excelență. La Hunedoara, Iașul nu a fost doar prezent. A fost vizibil, competitiv și demn de tradiția sa academică.

Olimpiada Națională de Geografie 2026 reconfirmă astfel că școala ieșeană continuă să producă vârfuri. Iar cei trei elevi calificați la competițiile internaționale devin, dincolo de medalii și diplome, ambasadori ai unui județ care își păstrează prestigiul prin inteligență, muncă și vocație. Maura ANGHEL