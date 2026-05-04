Iașul a devenit unul dintre cele mai dinamice centre imobiliare din țară

Piața imobiliară din România a intrat, în aprilie 2026, într-o zonă de turbulență vizibilă, dar la Iași fenomenul capătă nuanțe mult mai interesante, aproape paradoxale. După o lună martie în care tranzacțiile au explodat, aprilie vine ca o frână bruscă, o decelerare care ridică semne de întrebare și resetează așteptările pentru tot anul.

La nivel național, cifrele sunt clare și reci: 48.135 de imobile vândute, în scădere cu aproximativ 10% față de martie și cu 4% sub nivelul din aprilie 2025. Este un recul care nu poate fi ignorat. Segmentul apartamentelor, cel mai sensibil indicator al pieței urbane, cade și mai abrupt: 11.461 unități tranzacționate, adică un minus de peste 12% față de luna precedentă și -8% față de anul trecut. Practic, peste 1.600 de apartamente „dispărute” din piață într-o singură lună.

Și totuși, în acest context aparent negativ, Iașul joacă un rol aparte. Cu 485 de apartamente vândute în aprilie, Iașul se poziționează pe locul 7 la nivel național, într-o companie selectă dominată de București, Timiș, Cluj sau Constanța. Nu este un rezultat spectaculos în cifre brute, dar este unul extrem de relevant în context: orașul rămâne constant în topul marilor piețe imobiliare din România, chiar și atunci când piața încetinește.

Și mai important: dacă mutăm lupa de la județ la municipiu, imaginea devine mult mai puternică. Iașul înregistrează 826 de tranzacții imobiliare în reședința de județ, plasându-se în top 3 național, după Brașov (1.024) și Constanța (925). Aici apare adevărata poveste: Iașul nu doar rezistă, ci rămâne unul dintre cele mai dinamice orașe imobiliare din țară.

Această dublă realitate - scădere generală, dar reziliență locală - conturează un fenomen interesant: piața nu se prăbușește uniform, ci se reașază. Iar Iașul este printre centrele care absorb cel mai bine șocul.

Explicațiile sunt multiple și țin de structura orașului. Iașul continuă să fie un magnet regional: centru universitar major, hub IT în creștere, pol medical și administrativ. Cererea nu dispare, ci se temperează.

În același timp, un alt indicator confirmă că piața nu intră în blocaj: numărul ipotecilor crește la nivel național la 28.081, cu aproape 2.000 mai multe decât anul trecut. Asta înseamnă că finanțarea există, iar cumpărătorii continuă să intre în piață - doar că mai selectiv, mai atent, mai calculat.

Și mai interesant este un detaliu care trece ușor neobservat, dar spune mult despre viitor: 804 operațiuni de înscriere pentru bunuri viitoare, aproape dublu față de luna precedentă. Este semnalul că dezvoltatorii și cumpărătorii nu abandonează piața, ci pariază pe proiecte în construcție. Cu alte cuvinte, prezentul încetinește, dar viitorul continuă să fie contractat.

În acest peisaj, Iașul devine un barometru al echilibrului. Nu mai este piața „explozivă” din anii de boom, dar nici nu cade în stagnare. Este o piață care se maturizează sub presiune: tranzacțiile continuă, dar nu mai sunt impulsive, cererea există, dar este filtrată, dezvoltarea merge mai departe, dar cu o doză mai mare de prudență. Daniel BACIU