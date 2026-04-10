Iașul a închis cu premii Olimpiada Națională de Industrie Textilă și Pielărie. Două eleve din județ s-au remarcat la competiția națională

Olimpiada Națională pentru domeniul „Industrie Textilă și Pielărie”, desfășurată la Iași în perioada 7–10 aprilie 2026, a ajuns la final într-un cadru festiv, dedicat excelenței, creativității și muncii susținute a elevilor veniți din toată țara. Festivitatea de premiere a avut loc în Sala de festivități a Colegiului Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” din Iași.

Competiția a reunit elevi care se pregătesc în domenii esențiale pentru învățământul tehnologic, iar evenimentul de închidere a fost momentul în care au fost recunoscute atât rezultatele obținute la probe, cât și implicarea profesorilor coordonatori și a membrilor comisiilor care au contribuit la buna desfășurare a olimpiadei.

Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Iași, sub egida Ministerului Educației și Cercetării, în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” și cu sprijinul partenerilor instituționali și economici. Prin această ediție, Iașul reconfirmă nu doar capacitatea de a găzdui competiții naționale importante, ci și rolul în susținerea învățământului tehnologic, tot mai important în formarea noilor generații de specialiști.

Din județul Iași s-au calificat la această competiție două eleve, ambele cu rezultate notabile. Pascalu Beatrice, elevă la Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, a obținut Premiul II, una dintre cele mai bune performanțe ale ediției pentru lotul local. Totodată, Țibuleac Georgiana, elevă la Liceul Tehnologic Hârlău, a obținut 75 de puncte, un rezultat apreciat de organizatori.

Într-o perioadă în care discuțiile despre educație se concentrează adesea pe filierele teoretice, astfel de rezultate readuc în prim-plan valoarea învățământului tehnologic și a elevilor care aleg domenii practice, dar extrem de importante pentru economie. La Iași, această olimpiadă a fost nu doar o competiție, ci și o demonstrație de disciplină, pricepere și perspectivă profesională. Maura ANGHEL