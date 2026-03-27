Iașul a marcat 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Academicianul Ion Tighineanu a primit titlul de Cetățean de Onoare

La 108 ani de la actul istoric din 27 martie 1918, Iașul a marcat una dintre cele mai încărcate simbolic date din istoria comună a României și Republicii Moldova. Manifestările organizate de Primăria Municipiului Iași au adus în prim-plan atât dimensiunea istorică a Unirii Basarabiei cu România, cât și actualitatea legăturilor dintre cele două maluri ale Prutului, într-un context regional sensibil, în care discursul despre cooperare, sprijin și parcurs european a căpătat o miză tot mai puternică.

Evenimentul principal a avut loc în Sala „Vasile Pogor” a Palatului Roznovanu, unde administrația locală a continuat tradiția ultimilor ani de a dedica această zi unor manifestări academice și culturale. În cadrul reuniunii solemne au fost înmânate titlurile de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași lui Ion Tighineanu, una dintre personalitățile academice majore ale Republicii Moldova, și lui Petru Frăsilă, nume cunoscut în presa ieșeană și în media destinată românilor de pretutindeni.

Primarul Mihai Chirica a legat semnificația zilei de relația tot mai strânsă dintre Iași și Republica Moldova. Edilul a subliniat că municipiul este înfrățit cu Chișinău și Bălți și a insistat asupra nevoii de integrare europeană, sprijin economic și colaborare instituțională într-o perioadă în care apropierea dintre cele două spații românești a devenit și mai importantă. Tot el a arătat că astfel de întâlniri nu au avut doar o valoare comemorativă, ci au reprezentat și pași concreți în consolidarea punților academice, administrative și culturale dintre Iași și Chișinău.

Un accent aparte a fost pus pe profilul academic al lui Ion Tighineanu. Acordarea distincției a transmis un mesaj clar despre locul pe care Iașul a vrut să îl acorde cooperării universitare și științifice cu Republica Moldova. În mesajele publice legate de eveniment, administrația ieșeană a vorbit despre întărirea parteneriatelor academice drept o dovadă a unei viziuni comune de dezvoltare europeană.

Programul dedicat zilei nu s-a oprit la ceremonia de la Palatul Roznovanu. Seara s-a încheiat la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, unde a avut loc un concert simfonic dirijat de Iosef Ion Prunner, dedicat operei compozitorului Eugen Doga, și el Cetățean de Onoare al Municipiului Iași. Astfel, comemorarea unui moment major din istoria națională a fost completată de o dimensiune culturală puternică, într-un oraș care și-a asumat din nou rolul de punte simbolică și instituțională între România și Republica Moldova. Clara DIMA