Iașul a strălucit la Olimpiada Națională de Fizică 2026. 31 de elevi au obținut medalii și distincții

Elevii din Iași au obținut rezultate deosebite la ediția din acest an a Olimpiadei Naționale de Fizică, competiție care a reunit la Craiova, între 6 și 10 aprilie 2026, unii dintre cei mai buni tineri pasionați de științele exacte din România. Lotul județului Iași a fost al doilea ca mărime după cel al Capitalei, iar bilanțul final este unul care vorbește de la sine: 31 de elevi distinși la nivel național dintr-un total de 42 de participanți.

Rezultatul este cu atât mai important cu cât Olimpiada Națională de Fizică este una dintre competițiile școlare în care exigența rămâne foarte ridicată, iar medaliile se câștigă prin pregătire intensă, rigoare și multă disciplină intelectuală. Pentru Iași, ediția din 2026 confirmă nu doar valoarea unor elevi excepționali, ci și forța unor școli și profesori care continuă să performeze constant în zona excelenței academice.

Cine sunt medaliații

La clasa a VI-a, lotul ieșean a avut un parcurs remarcabil. Alexandru-Luca Luchian, de la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, pregătit de profesoara Irina Zamfirescu, a obținut Medalie de Aur și Mențiune MEC. Tot cu Medalie de Aur și Mențiune MEC s-a întors și Sara-Andreea Marmeliuc, elevă la același colegiu, pregătită de profesorul Cristinel Miron. La aceeași clasă, Sebastian Pupăză, de la Colegiul Național Iași, profesor la clasă Andu-Emilian Ouatu, a obținut Medalie de Argint și Mențiune MEC, la fel ca Ștefan Sîrghea, tot de la Colegiul Național Iași, elev al aceluiași profesor. Robert Ciobanu, de la Colegiul Național Iași, a fost răsplătit cu Medalie de Argint, iar Efremia-Teodora Regatun, de la Colegiul Național „Emil Racoviță”, profesor Irina Zamfirescu, a obținut tot Medalie de Argint. Au urmat mai multe medalii de bronz: Filip Luca, de la Colegiul Național Iași, profesor Jean-Marius Rotaru, Ștefan Grigoraș, de la Colegiul Național Iași, profesor la clasă Andu-Emilian Ouatu, Maria Pavăl, de la Colegiul Național Iași, profesor la clasă Andu-Emilian Ouatu, și Daria Vieru, de la Colegiul Național Iași, profesor Jean-Marius Rotaru. Tot la clasa a VI-a, Dimitria Croitoriu, de la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, profesoară Mihaela-Mariana Țura, a primit Diplomă de Onoare, la fel ca Alexandru Șuiu, de la Școala Gimnazială „D.D. Pătrășcanu” Tomești, pregătit de profesoara Maria Tanasă.

La clasa a VII-a, Flavius-Andrei Filip, de la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Roxana Huțanu, a obținut Medalie de Aur și Mențiune MEC. Alexandru-George Apetrei, de la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, profesor Anca Apetrei, a câștigat Medalie de Argint și Mențiune MEC, iar Narcis-Constantin Stoica, de la Colegiul Național Iași, profesor la clasă Andu-Emilian Ouatu, a obținut tot Medalie de Argint și Mențiune MEC. La această clasă, Ariana-Demetria Asmarandei, de la Colegiul Național „Emil Racoviță”, profesoară Irina Zamfirescu, a primit Medalie de Bronz, la fel ca Iustin Olariu, elev al aceluiași colegiu, pregătit de profesoara Roxana Huțanu. Amadeo Edwin Chițac, de la Colegiul Național Iași, profesor Jean-Marius Rotaru, a fost recompensat cu Diplomă de Onoare.

La clasa a VIII-a, Vlad-Ioan Cazacu, de la Colegiul Național Iași, profesor Andu-Emilian Ouatu, a obținut Medalie de Argint și Mențiune MEC și a participat la Proba de Baraj pentru calificarea în lotul lărgit, în vederea selecției pentru olimpiadele internaționale. Ianis-Ștefan Băhnăreanu, de la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași, profesor Cipriana Cioclea, a primit Medalie de Bronz, la fel ca Dan-Radu Popescu, de la Colegiul Național Iași, profesor Andu-Emilian Ouatu. David-Gabriel Podaru, tot de la Colegiul Național Iași, profesor Andu-Emilian Ouatu, a obținut Diplomă de Onoare.

La clasa a IX-a, Sabina-Adelina Grigore, de la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Cristinel Miron, a fost răsplătită cu Medalie de Argint și a participat la Proba de Baraj pentru calificarea în lotul lărgit. La aceeași clasă, Mateo-Gavril Irimia, de la Colegiul Național „Emil Racoviță”, profesor Cristinel Miron, a obținut Medalie de Bronz, iar Iustin Gabriel Smău, de la același colegiu și același profesor, a primit Medalie de Bronz, cu participare la Proba de Baraj pentru calificarea în lotul lărgit.

La clasa a X-a, lotul ieșean a obținut mai multe Diplome de Onoare. Maria Raluca Bânțu, de la Colegiul Național Iași, profesor Oana Iosub, a primit această distincție și a participat la Proba de Baraj pentru calificarea în lotul lărgit. Vlad-Ștefan Iacob, de la Colegiul Național Iași, profesor Andu-Emilian Ouatu, a fost de asemenea recompensat cu Diplomă de Onoare. Tot cu Diplomă de Onoare s-a întors și Matei Constantiniu, de la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Roxana Huțanu. Alexandru-Ștefan Mihalache, de la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, profesoară Mihaela-Mariana Țura, a obținut tot Diplomă de Onoare și a participat la Proba de Baraj pentru calificarea în lotul lărgit.

La clasa a XII-a, Luca Gâlea, de la Colegiul Național Iași, profesor Jean-Marius Rotaru, a obținut Medalie de Argint și Mențiune MEC, participând și la Proba de Baraj pentru calificarea în lotul lărgit. Tot la această clasă, Mihnea Pascariu, de la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Irina Zamfirescu, a câștigat Medalie de Bronz și a participat, la rândul său, la Proba de Baraj pentru calificarea în lotul lărgit.

În spatele acestor rezultate stau colegii cu tradiție, profesori care lucrează constant cu elevii de vârf și o cultură a performanței care, la Iași, continuă să dea rezultate în competițiile naționale. Din lista unităților de învățământ se detașează Colegiul Național Iași, Colegiul Național „Emil Racoviță”, Colegiul Național „Costache Negruzzi”, dar și Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” sau școli gimnaziale din județ, semn că excelența nu vine dintr-un singur loc, ci dintr-un întreg ecosistem educațional.

Elevii ieșeni au fost însoțiți de profesorii Oana Iosub, de la Colegiul Național Iași, Daniela Băbușcă, de la Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Iași, și Tudor-Constantin Goldan, de la Școala Gimnazială „Constantin Langa” Miroslava, care au făcut parte și din comisia de evaluare. Pentru Iași, rezultatele de la Olimpiada Națională de Fizică 2026 nu sunt doar o colecție de medalii, ci încă o dovadă că orașul rămâne unul dintre marile centre ale educației de performanță din România.

Maura ANGHEL