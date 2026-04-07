Iașul a strălucit la Olimpiada Națională de Matematică. 39 de elevi au adus nouă medalii de aur și șapte calificări la baraj

* performanță de top pentru elevii din județul Iași la Olimpiada Națională de Matematică * lotul ieșean s-a întors din competiția care a reunit cei mai buni tineri matematicieni din țară cu trei premii I, două premii III, 15 mențiuni, nouă medalii de aur, șapte medalii de argint, 14 medalii de bronz, nouă mențiuni de onoare și șapte calificări la baraj, reconfirmând forța școlii ieșene în marile concursuri naționale

Iașul își reconfirmă locul între marile centre ale performanței școlare din România, după un nou rezultat de excepție la Olimpiada Națională de Matematică. Nu mai puțin de 39 de elevi din județ s-au întors de la ediția din 2026 a competiției cu premii, mențiuni, medalii și calificări la baraj, într-un bilanț care vorbește despre rigoare, muncă susținută și o tradiție educațională care continuă să dea rezultate.

Olimpiada Națională de Matematică s-a desfășurat în perioada 31 martie – 3 aprilie. Etapa rezervată elevilor de gimnaziu a avut loc la Drobeta-Turnu Severin, iar competiția destinată liceenilor s-a desfășurat la Alba Iulia. În fața celor mai buni elevi din întreaga țară, lotul ieșean a reușit să impresioneze prin consistență și valoare, obținând trei premii I, două premii III, 15 mențiuni, nouă medalii de aur, șapte medalii de argint, 14 medalii de bronz și nouă mențiuni de onoare. În plus, șapte elevi au obținut calificarea la baraj, pas important către loturile naționale lărgite.

Cine sunt performerii

Printre cele mai importante rezultate se numără cele trei premii I cucerite de Gabriel Irimia, elev al Colegiului Național Iași, Andrei Nemțișor, de la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, și Ilinca-Rucsandra Radu, de la Colegiul Național Iași. Lor li se adaugă două premii III, obținute de Darius Diaconu, elev la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, și de Raluca-Maria Bânțu, de la Colegiul Național Iași.

La clasa a V-a, Iașul a avut un parcurs excelent. Gabriel Irimia, de la Colegiul Național Iași, pregătit de profesoara Narcisa Căpităneanu, a obținut Premiul I și Medalie de Aur. Oana-Elena Liuță, de la Liceul „Euroed” Iași, și Rareș Matei Grădinaru, de la Colegiul Național Iași, au primit mențiuni și medalii de argint. Cezar Părpăliță, Rareș-Mihai Toma, Rareș-Costin Drăguș și Ecaterina Manole au completat palmaresul cu medalii de bronz, iar Andrei Ștefan Erbiceanu, Andra-Cosmina Fagu și Rareș Boiță au obținut mențiuni de onoare.

La clasa a VI-a, Darius Diaconu, elev al Colegiului Național „Emil Racoviță”, a urcat din nou Iașul pe podium, cu Premiul al III-lea și Medalie de Aur. Sebastian-Gabriel Pupăză a obținut mențiune și Medalie de Aur, iar Daria Vieru a primit mențiune și Medalie de Argint. Bogdan Ștefan Ruscanu și Eva Olariu au fost răsplătiți cu medalii de argint, în timp ce Sara Marmeliuc, Răzvan-Gabriel Adumitroaiei, Robert Ciobanu și David Iftimi au obținut medalii de bronz.

La clasa a VII-a, Tudor Alexandru Săveanu a câștigat Medalie de Argint, Eric-Constantin Beșliu a obținut Medalie de Bronz, iar Ariana-Demetria Asmarandei, Iustin Olariu și Maria Amalia Roman au primit mențiuni de onoare.

La clasa a VIII-a, unul dintre cele mai puternice rezultate ale delegației ieșene a fost cel al lui Andrei Nemțișor, elev al Colegiului Național „Costache Negruzzi”, pregătit de profesoara Ioana Anton. Acesta a obținut Premiul I, Medalie de Aur și calificare la baraj. Dan Radu Popescu a fost medaliat cu bronz, iar Grig Iustin Ursanu și Mihail Homocianu au primit mențiuni de onoare.

La liceu, Iașul și-a păstrat forța competițională. La clasa a IX-a, Ilinca-Rucsandra Radu, de la Colegiul Național Iași, a obținut Premiul I, Medalie de Aur și calificare la baraj. Horia-Ștefan Cășuneanu, elev al Colegiului Național „Emil Racoviță”, a câștigat Premiul al III-lea, Medalie de Aur și calificare la baraj, iar Tudor Chelaru a primit mențiune, Medalie de Aur și calificare la baraj. Mateo-Gavril Irimia a obținut Medalie de Argint și calificare la baraj, în timp ce Iustin Bișog și Ioana-Alexia Grădinaru au fost recompensați cu medalii de bronz. Ștefan Apreutesei a primit mențiune de onoare.

La clasa a X-a, Raluca-Maria Bânțu, elevă a Colegiului Național Iași, a obținut Premiul al III-lea, Medalie de Aur și calificare la baraj, iar Teodor Cristian Petrescu, de la Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani, a fost medaliat cu bronz.

La clasa a XII-a, Radu-Ionuț Stoleriu, elev al Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași, a obținut mențiune, Medalie de Aur și calificare la baraj, în timp ce Nicolae-Victor David, de la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași, a fost recompensat cu Medalie de Bronz.

Cele șapte calificări la baraj au fost obținute de Andrei Nemțișor, Ilinca-Rucsandra Radu, Horia-Ștefan Cășuneanu, Tudor Chelaru, Mateo-Gavril Irimia, Raluca-Maria Bânțu și Radu-Ionuț Stoleriu. Pentru Iași, acest rezultat înseamnă mai mult decât un simplu succes de etapă: înseamnă prezență constantă în zona de elită a matematicii românești și șansa reală ca o parte dintre acești elevi să facă pasul spre competițiile internaționale.

„Aceste rezultate confirmă nu doar valoarea elevilor noștri, ci și forța unei comunități educaționale unite în jurul excelenței. Matematica înseamnă rigoare, perseverență și viziune, iar elevii ieșeni demonstrează că performanța este rezultatul muncii susținute și al pasiunii autentice”, a declarat Ines Crețu, inspector școlar pentru matematică.

Teona SOARE