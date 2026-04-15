Iașul academic revine în clasamentele internaționale. UMF și UAIC, cele mai bine poziționate universități

* patru universități din Iași apar în ediția 2026 a SCImago Institutions Rankings, una dintre cele mai cunoscute clasificări internaționale dedicate instituțiilor de învățământ superior și cercetare * cel mai bine este plasată UMF „Grigore T. Popa”, aflată în top 10 național, urmată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” * în clasament se mai află și Universitatea de Științele Vieții și Universitatea Tehnică

Iașul rămâne vizibil pe harta universitară internațională și în 2026, după ce patru instituții de învățământ superior din oraș au fost incluse în SCImago Institutions Rankings, clasamentul care măsoară performanța universităților și a altor instituții academice printr-un indicator compozit. În ediția din acest an, cea mai bine poziționată universitate din Iași este Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, care ocupă locul 9 în România și apare cu poziția globală 4569. Tot în prima parte a ierarhiei naționale se află și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, clasată pe locul 14 în România, cu poziția globală 5143.

Prezența Iașului în clasament nu se oprește aici. Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași este pe locul 24 la nivel național, cu poziția globală 6658 și încadrată în Q1, iar Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași ocupă locul 27 în România, cu poziția globală 7107.

SCImago Institutions Rankings (SIR) este o clasificare internațională a instituțiilor academice și de cercetare, realizată pe baza unui scor compozit care combină trei dimensiuni mari: performanța în cercetare, rezultatele de inovare și impactul societal, măsurat inclusiv prin vizibilitatea publică și prezența instituțională în spațiul online. Cu alte cuvinte, nu este un clasament care se uită doar la numărul de lucrări științifice, ci încearcă să surprindă mai larg cât de puternică este o instituție în cercetare, cât transferă spre inovare și cât de vizibilă este în spațiul public.

Metodologia oficială pentru ediția 2026 arată că scorul final este construit din trei componente majore: Research – 50%, Innovation – 30% și Societal – 20%. Tot SCImago precizează că, în ediția 2026, indicatorul de Altmetrics a fost înlocuit cu noul indicator Media Mentions, care măsoară expunerea instituțiilor în publicații media cu autoritate. Este un detaliu important, pentru că arată că vizibilitatea publică și reputația mediatică încep să cântărească tot mai mult în tabloul general al performanței universitare.

Clasamentul are și criterii clare de intrare. Pentru a fi inclusă, o instituție trebuie să fi publicat cel puțin 100 de lucrări indexate în Scopus în ultimul an al intervalului analizat, iar documentele citabile trebuie să reprezinte minimum 75% din totalul publicațiilor. Asta înseamnă că simpla existență instituțională nu este suficientă: universitățile trebuie să aibă volum, continuitate și consistență academică pentru a intra în radarul SCImago.

Pentru Iași, rezultatul din 2026 confirmă că orașul continuă să aibă masă critică universitară, cu UMF și UAIC în postura de locomotive academice locale, dar și cu USV și TUIAȘI prezente într-o ierarhie internațională care contează tot mai mult în ecuația imaginii, a competitivității și a atragerii de proiecte, parteneriate și studenți.

Clara DIMA