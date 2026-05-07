Numărul firmelor care au intrat în insolvență în România a scăzut în aprilie 2026 comparativ cu aceeași lună a anului trecut, însă tabloul economic rămâne inegal. Datele analizate de platforma financiară RisCo arată că, la nivel național, au fost deschise 517 dosare de insolvență, cu aproximativ 18% mai puține decât în aprilie 2025.

Pentru Iași, vestea este una importantă: județul se află printre zonele cu cele mai mari scăderi raportate, cu un minus de 61% față de aprilie anul trecut. Evoluția poate indica o temperare a presiunii asupra mediului de afaceri local, dar nu înseamnă că riscurile au dispărut. Restaurantele, comerțul și construcțiile rămân printre domeniile în care firmele sunt expuse la costuri ridicate, consum mai prudent și întârzieri la plată.

Insolvențele au scăzut cu 18% la nivel național

Potrivit analizei RisCo, aprilie 2026 a adus 517 dosare de insolvență la nivel național. Comparativ cu aceeași lună din 2025, scăderea este de aproximativ 18%, ceea ce arată o ușoară relaxare în anumite zone ale economiei.

Pentru antreprenori, insolvența rămâne unul dintre cele mai clare semnale ale fragilității pieței: nu doar firma aflată în dificultate este afectată, ci și furnizorii, angajații, colaboratorii și partenerii comerciali.

Iașul, printre județele cu cea mai mare scădere

Iașul apare în analiza RisCo cu o scădere de 61% a insolvențelor în aprilie 2026 față de aprilie 2025. Este una dintre cele mai puternice diminuări raportate la nivel național, alături de Cluj, unde numărul dosarelor a coborât cu 51%, și Prahova, cu o reducere de 43%.

Scăderi importante au mai fost raportate în Dâmbovița, Buzău și Constanța. În cazul Iașului, evoluția poate fi relevantă pentru un județ cu o economie diversificată, în care coexistă servicii, IT, comerț, construcții, industrie ușoară, educație, sănătate și activități universitare.

Pentru mediul de afaceri local, scăderea insolvențelor poate semnala o mai bună adaptare a firmelor la condițiile economice din 2026. În același timp, specialiștii avertizează că riscul comercial rămâne ridicat, mai ales în relațiile dintre firme care lucrează pe credit furnizor sau cu termene lungi de plată.

Capitala continuă să conducă în clasamentul insolvențelor, pe fondul concentrării mari de companii și activități economice. În aprilie 2026, în București au fost deschise 111 dosare de insolvență, față de 137 în aprilie 2025, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 19%.

Restaurantele, comerțul și construcțiile rămân vulnerabile

Pe domenii de activitate, analiza RisCo arată că restaurantele au înregistrat o creștere a dosarelor noi, de la 11 la 17 în aprilie 2026. Sectorul rămâne sensibil la costurile cu utilitățile, chiria, salariile și scăderea consumului în perioadele de prudență financiară.

Creșteri au fost raportate și în comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, unde avansul este de aproximativ 21%, dar și în lucrările de construcții rezidențiale și nerezidențiale, cu o creștere de circa 8%.

Pentru Iași, aceste domenii sunt importante, mai ales într-un oraș cu multe afaceri mici în HoReCa, magazine de proximitate, servicii și șantiere private. O scădere generală a insolvențelor nu elimină riscurile punctuale din aceste sectoare.

Domeniile în care insolvențele au scăzut

Există și sectoare în care numărul firmelor intrate în insolvență s-a redus vizibil. Transporturile rutiere de mărfuri și serviciile de mutare au raportat o scădere de 44%, cultivarea plantelor nepermanente a coborât cu 35%, iar întreținerea și repararea autovehiculelor a înregistrat un minus de 11%.

Aceste evoluții arată că unele domenii au reușit să absoarbă mai bine șocurile economice sau să își ajusteze costurile. Totuși, pentru firmele care lucrează cu parteneri noi, verificarea bonității rămâne esențială.

Dan DIMA