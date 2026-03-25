Iașul are doar două universități în clasamentul QS pe domenii. TUIASI și UAIC apar în ediția 2026

* orașul este prezent modest în ediția 2026 a QS World University Rankings by Subject, unul dintre cele mai cunoscute clasamente internaționale care compară universitățile pe domenii concrete * în această ediție, doar două universități din Iași reușesc să intre în ranking: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

QS World University Rankings by Subject este o ierarhie internațională care arată în ce domenii reușește o universitate să fie vizibilă și competitivă la nivel mondial. Spre deosebire de clasamentele generale, care evaluează instituția în ansamblu, QS analizează separat specializări și arii mari de studiu, precum ingineria, economia, medicina, științele sociale sau artele. Tocmai de aceea, prezența într-un astfel de ranking este citită ca un semn de vizibilitate academică pe un domeniu precis.

În ediția 2026, Iașul apare în acest clasament prin doar două universități și trei prezențe pe domenii. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași intră în clasamentul Engineering & Technology, pe intervalul 501–550, și în Materials Science, unde este plasată în segmentul 401–550. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași apare în Economics & Econometrics, în intervalul 551–700.

Fotografia de ansamblu este una care spune mult despre felul în care Iașul universitar este văzut în exterior. Orașul rămâne unul dintre cele mai importante centre academice din România, cu tradiție, prestigiu și un număr mare de studenți, dar această forță locală se traduce doar limitat într-o prezență internațională vizibilă în rankingurile pe domenii. În clasamentul QS 2026, Iașul nu apare printr-o reprezentare largă, ci doar punctual, în zona tehnică și într-un domeniu socio-economic.

Cea mai consistentă prezență vine din profilul inginerec. TUIASI reușește să intre în două clasamente, ceea ce confirmă că zona tehnică rămâne cel mai puternic punct de vizibilitate internațională al Iașului. În schimb, pentru alte arii importante ale mediului universitar local, de la științe sociale și umaniste până la arte sau alte domenii științifice, ediția 2026 nu aduce prezențe suplimentare pentru universitățile ieșene.

UAIC apare prin Economics & Econometrics, un detaliu important pentru imaginea sa internațională, dar insuficient pentru a sugera o reprezentare puternică a Iașului în ansamblul clasamentului. Pentru un oraș care își revendică statutul de capitală universitară a Moldovei, bilanțul este mai degrabă unul de prezență minimală decât de afirmare puternică.

Miza unui astfel de clasament nu este doar simbolică. Rankingurile internaționale influențează reputația universităților, atractivitatea pentru studenți, vizibilitatea în rețelele academice și chiar capacitatea de a construi parteneriate. De aceea, faptul că Iașul apare în QS 2026 doar prin două universități și trei domenii poate fi citit și ca un semnal despre locul pe care îl ocupă orașul în competiția globală a educației superioare.

Dan DIMA