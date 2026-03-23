Iașul are grijă de una dintre cele mai rare rase românești de vaci – Sură de Stepă

* cândva răspândită în aproape toată România, Sură de Stepă a ajuns astăzi una dintre cele mai rare rase bovine autohtone, tot mai greu de găsit în ferme * în această luptă pentru salvarea unei resurse genetice și istorice, Iașul apare într-un punct-cheie: Asociația Crescătorilor de Vaci de Lapte Holboca este singura din județ inclusă între organismele acreditate care înființează și conduc registre genealogice pentru rasele locale în pericol de abandon

Sură de Stepă este una dintre acele rase românești despre care, astăzi, se vorbește aproape cu nostalgie. Cândva, era o prezență familiară în gospodăriile din multe zone ale țării, una dintre vacile care susțineau firesc economia rurală și viața satului românesc. Astăzi, însă, a devenit o raritate. Tot mai greu de găsit în ferme, Sură de Stepă a trecut, în doar câteva decenii, de la statutul de rasă bine cunoscută la cel de patrimoniu viu aflat sub presiunea dispariției.

Tocmai de aceea, faptul că Iașul apare într-un document oficial al Agenției Naționale pentru Zootehnie are o miză mult mai mare decât pare la prima vedere. În lista asociațiilor acreditate care înființează și conduc registre genealogice pentru rasele locale de animale aflate în pericol de abandon, la categoria taurine, rasa Sură de Stepă este asociată cu Asociația Crescătorilor de Vaci de Lapte Holboca. Mai mult, aceasta este singura structură din județul Iași inclusă în întregul tabel național și singura menționată aici pentru această rasă.

Nu este un simplu detaliu birocratic. Registrul genealogic nu înseamnă doar o evidență administrativă, ci mecanismul prin care o rasă poate fi urmărită, protejată și păstrată în viață. Acolo se conservă originea animalelor, caracteristicile lor, filiația și continuitatea reproducerii. Fără astfel de instrumente și fără asociațiile care le gestionează, rasele locale rare nu dispar zgomotos, ci lent, aproape invizibil, până în clipa în care devine prea târziu pentru a mai fi salvate.

„Sură de Stepă este una dintre acele rase a căror pierdere ar însemna mai mult decât dispariția unui simplu tip de bovină. Vorbim despre o rasă formată în timp lung, în contact direct cu clima, pășunea și ritmul dur al agriculturii tradiționale. Crescută în libertate și selecționată de condițiile aspre ale mediului, Sură de Stepă și-a câștigat reputația prin rusticitate, sobrietate și o capacitate remarcabilă de adaptare. Nu impresiona prin producții spectaculoase, ci prin forță, rezistență și echilibru, exact acele calități care au făcut-o valoroasă pentru gospodăria veche și pentru satul românesc”, spun specialiștii în zootehnie.

Ei au arătat că Sură de Stepă a ocupat, în trecut, aproape întreg arealul României istorice, iar varietatea moldovenească era considerată una dintre cele mai reprezentative. Rasa nu a contat doar prin lapte sau carne, ci și prin contribuția ei la formarea altor rase autohtone și prin rolul pe care l-a avut în economia rurală tradițională. Cu alte cuvinte, nu vorbim despre o curiozitate agricolă, ci despre o parte reală din memoria biologică și istorică a acestei țări.

Cu alte cuvinte, ceea ce altădată era comun a devenit astăzi rar. Ceea ce era cândva o prezență firească în curțile și pe pășunile României a ajuns acum obiect de conservare genetică. Iar faptul că, în această luptă tăcută, numele Holboca apare în dreptul rasei Sură de Stepă spune ceva important despre Iași: că nu păstrează doar clădiri, tradiții și instituții, ci și forme vii de patrimoniu, fragile, tăcute și neprețuite.

Dan DIMA