Iașul are nevoie de vânzători. Comerțul ține în mișcare piața muncii

* în martie, piața muncii din Iași rămâne activă, iar una dintre cele mai vizibile nevoi ale angajatorilor este în comerț * în județ sunt vacante aproape 800 de locuri de muncă, majoritatea pentru vânzători * tendința este vizibilă și la nivel național

Iașul continuă să angajeze, dar mai ales în joburile de volum, cele care țin deschisă economia de zi cu zi: vânzători, lucrători comerciali, casieri, agenți de vânzări și personal din servicii. AJOFM Iași a anunțat pentru perioada 18–25 martie 2026 un total de 791 de locuri de muncă disponibile în județ, semn că recrutarea rămâne activă în această perioadă.

Tendința locală se suprapune peste tabloul național. Potrivit unei analize bazate pe datele INS, comerțul a fost principalul motor al recrutării în economie în 2025 și a ajuns la peste 833.000 de salariați în decembrie 2025, cu aproximativ 6.700 mai mulți decât în decembrie 2024. În același timp, dinamica angajărilor a fost alimentată în special de retail, construcții și ospitalitate, în timp ce cele mai rapide creșteri salariale au apărut în servicii financiare, telecomunicații și logistică.

În județul Iași, cele mai recente date complete privind șomajul arată că, la sfârșitul lunii decembrie 2025, erau înregistrați 9.627 de șomeri, iar rata șomajului era de 3,44%. Buletinul AJOFM arată și un detaliu important: 8.243 dintre aceștia erau șomeri neindemnizați. Acestea sunt, în acest moment, cele mai recente cifre județene complete ușor accesibile public.

Și salariile din anunțurile de recrutare arată cât de diferită este piața. Pentru un post de vânzător în zona Iași–Miroslava, un hipermarket afișează un venit mediu brut lunar de 7.600 de lei, sumă care include salariul brut, tichete de masă, bonusuri și sporuri. Pe platformele de recrutare apar, în paralel, și anunțuri pentru posturi de tip agent vânzări sau lucrător comercial cu salarii de până la 7.000 de lei net, însă acestea sunt, de regulă, venituri care includ componentă variabilă și depind de performanță.

Diferențele dintre ofertele salariale spun și ele ceva despre piața locală: nu toate joburile din comerț plătesc la fel, iar venitul final depinde mult de companie, bonusuri, program și responsabilități. Totuși, indiferent de aceste variații, concluzia rămâne clară: dintre posturile care țin în mișcare recrutarea în Iași, cele din vânzări și retail sunt printre cele mai căutate în martie 2026

Dan DIMA