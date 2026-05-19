Iașul are peste 1.800 de locuri de muncă listate online, iar una dintre cele mai vizibile zone de recrutare rămâne cea a vânzărilor. Pe o platformă importantă, categoria „Vânzări” adună peste 1.000 de anunțuri pentru Iași, într-o piață în care angajatorii caută oameni pentru retail, call-center, distribuție, servicii și relații cu clienții.

Nu este vorba doar despre vânzători la tejghea sau casieri. În aceeași zonă intră angajații care prezintă produse, răspund clienților, gestionează comenzi, fac ofertare, promovează servicii sau mențin legătura dintre firmă și cumpărător. Retailul, call-center-urile, firmele de distribuție, companiile de servicii, showroom-urile, magazinele specializate, farmaciile, telecomul, imobiliarele și suportul clienți au nevoie constantă de personal.

Ce salarii se oferă

Salariile din vânzări diferă mult, pentru că aceeași categorie include posturi de început, joburi în retail, call-center, teren, distribuție, vânzări B2B sau vânzări tehnice. În anunțurile cu salariu afișat pentru Iași apar exemple precum 3.800–4.200 de lei net pe lună pentru un post de reprezentant vânzări B2B distribuție. Alte oferte indică 4.000–5.000 de lei net pe lună pentru posturi de agent sau consultant în vânzări. În zona comercială cu experiență sau cu sistem de comisionare, veniturile pot urca mai sus.

Ca reper general, un agent de vânzări are un salariu mediu net de 5.000 de lei. În vânzări, suma finală depinde mult de rol. Un lucrător comercial sau un consultant de magazin nu are aceeași grilă cu un reprezentant B2B, un agent de teren sau un consultant tehnic.

În unele cazuri, venitul include salariu fix, bonusuri, comisioane, tichete sau prime de performanță. Pentru candidat, diferența dintre venitul garantat și venitul posibil devine esențială.

AJOFM confirmă cererea pentru posturi operaționale

Datele AJOFM Iași completează imaginea de pe platformele private. Un raport recent arată că în județ erau 1.072 de locuri de muncă vacante, declarate de 160 de angajatori. Dintre acestea, doar 111 erau pentru persoane cu studii superioare. Alte 961 de locuri erau pentru persoane cu studii liceale, postliceale, profesionale, primare/gimnaziale sau fără studii.

Practic, aproape 90% dintre locurile vacante declarate oficial vizau posturi fără cerință de studii superioare.

Lista de meserii publicată de AJOFM arată concret structura cererii: agent securitate, agent vânzări, ajutor bucătar, confecționeri, curieri, dulgheri, electricieni, zidari, fierari betoniști, lucrător comercial, femeie de serviciu, lăcătuș mecanic, muncitor necalificat, șoferi sau ospătari.

Piața muncii din Iași nu este împinsă doar de IT, inginerie, medicină sau administrație. O mare parte din cererea vizibilă vine din zona de execuție: oameni care vând, servesc, livrează, repară, construiesc, transportă sau lucrează direct cu publicul.

Retailul și serviciile țin cererea sus

Iașul funcționează ca un centru regional de consum, cu malluri, supermarketuri, magazine de proximitate, farmacii, showroom-uri, firme de servicii și rețele naționale care recrutează constant. În aceste domenii, nevoia de personal este continuă. Activitatea depinde de program extins, ture, weekenduri și contact permanent cu publicul. În jurul vânzărilor se află și alte activități importante: logistica, aprovizionarea, relațiile cu clienții, livrările, promovarea, administrarea comenzilor și suportul post-vânzare. Fiecare companie care vinde are nevoie de oameni care să explice, să recomande, să încaseze, să livreze, să rezolve reclamații și să păstreze relația cu clientul.

Așa se explică de ce anunțurile din această zonă apar constant. Vânzările sunt un domeniu în care firmele recrutează permanent, iar candidații se mișcă rapid de la o ofertă la alta.

Dan DIMA