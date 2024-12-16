Iașul are viceprimari

Ceea ce era de așteptat s-a întâmplat ieri, în ședința Conliliului Local Municipal Iași. PNL și PSD s-au așezat de aceeași parte a baricadei, pentru a guverna, spun liderii acestor formațiuni, „în interesul ieșenilor, pentru ieșeni”. Sigur, apropierea aceasta n-ar fi fost posibilă fără aportul unicului reprezentant al PMP în Consiliu, partid care, gravitând fără succes în ultimele runde de alegeri, a reușit să se facă, din nou, indispensabil guvernării locale, la Iași! Așadar, din noua coaliție din Consiliul Local Municipal au rezultat, ieri, cei doi viceprimari ai orașului – Daniel Juravle și Roxana Necula.

Primul, un deja clasic al liberalismului local, călit în războaiele ultimului mandat, când a ocupat aceeași funcție de viceprimar, cel de-al doilea, o femeie (pentru prima dată în ultimii 16 ani!), social-democrat dedicat, extrem de disciplinat, specializat în servicii sociale, un intelectual în adevăratul înțeles al cuvântului.

Cele trei partide au adunat 14 din cele 27 de mandate în Consiliul Local Iaşi, pentreu desemnarea noilor viceprimari votând chiar și cei trei consilieri AUR.

Primarul Mihai Chirica a răsuflat ușurat după alegerea celor doi viceprimari, precizând că noua alianță locală este una „copiată” după modelul de la centru, unde PSD și PNL și-au unit forțele pentru a guverna împreună.

PSD: „Oamenii ne-au votat ca să ne implicăm, nu să stăm pe margine și să chibițăm”

Prezent în sala de ședințe a Consiliului Local Municipal, liderul social-democrat, deputatul Bogdan Cojocaru anunță implicarea activă din partea PSD în proiectele de dezvoltare și modernizare ale orașului după ce Roxana Necula a fost votată viceprimar al municipiului Iași. „Va fi o alianță pentru proiecte și dezvoltare. Oamenii ne-au votat ca să ne implicăm, nu să stăm pe margine și să chibițăm. În ultimii ani, guvernarea PSD a demarat mari investiții pentru Iași și pentru Moldova: autostrăzile A7 și A8, Spitalul Regional de Urgență. A venit timpul ca și în municipiul Iași să începem lucrări de anvergură: noul sediu pentru Operă, Sala Polivalentă, stadionul, centura de ocolire pentru traficul ușor, trenul metropolitan, pasaje pentru fluidizarea traficului. O atenție deosebită va fi acordată infrastructurii școlare, medicale, dar și sportului, fie că vorbim despre perfomanță sau despre mișcare și întreținere... Scopul acestei coabitări este acela de a implementa politici publice favorabile oamenilor. PSD Iași și viitorul viceprimar rămân fideli criteriilor de cinste, imparțialitate și transparență în administrația locală”, a transmis Bogdan Cojocaru.

Cosette: „Iar AUR? A votat cu două mâini viceprimarii PSD-PNL!”

Rămân, așadar, în opoziție USR, AUR și Curaj, trei partide care nu aveau șanse de a se agăța la remorca guvernării locale, dar care, fără îndoială, vor avea un cuvânt important de spus în legislatura aceasta, dornice să-și impună proiectele cu care au venit în fața ieșenilor la alegerile locale din vară.

Curaj, spune Cosette Chichirău, a rămas „singura opoziție din Consiliul Local Iași”. „Clanul Chirica s-a refăcut! Erau triști că erau despărțiți în PSD și PNL și obosiți de atâta prefăcătorie. Astăzi s-au hotărât să oficializeze parteneriatul. Bineînțeles, alianța USR-PMP a dat votul de aur pentru coaliția PSD-PNL, care avea doar 13 voturi din cele 14 necesare. Iar AUR? A votat cu două mâini viceprimarii PSD-PNL. Suntem doar 3 consilieri în opoziție, dar vă promitem că vom opune o forță proporțională cu mega-coaliția de la putere. CURAJ! Avem multă treabă la Iași! Sunt proiecte importante - centura ocolitoare, spitalul regional, locuri de parcare, parcuri industriale, spații verzi - pe care trebuie să le împingem astfel încât administrația să miște ceva”, a precizat Chichirău.

Aceasta s-a declarat chiar mulțumită că, în ședința de Consiliu Local, „colegii mei Lavinia Craciuna Loghin, Iulian Hușanu și cu mine am fost singurii care am votat împotriva rectificărilor bugetare nerealiste și din pix ale administrației”. „Am cerut Primăriei să se ocupe de piețele Iașului, care arată dezolant (la vot a fost rectificare bugetului Ecopiata), iar colegul meu Iulian Hușanu a cerut eliminarea creșterilor de indemnizație ale membrilor CA al CTP”, a adăugat Cosette Chichirău.

Carmen DEACONU