Iașul aruncă 77 de milioane de euro în transport! Superproiecte, șantiere, promisiuni

Iașul pregătește o adevărată revoluție a transportului, iar nota de plată este uriașă: 389,3 milioane de lei, peste 77 de milioane de euro, pentru trei proiecte care promit să schimbe radical circulația prin oraș. Problema este că, înainte să vedem revoluția, ieșenii trebuie să se pregătească pentru șantiere, restricții și luni de trafic complicat.

Cea mai spectaculoasă intervenție vizează chiar zona Palatului Culturii. Municipalitatea vrea să transforme străzile Anastasie Panu, Palat și Sfântul Lazăr într-un nou sistem de circulație, cu sensuri unice și trasee de tramvai reorganizate. Mașinile vor coborî pe strada Palat și vor urca pe Sfântul Lazăr, în timp ce tramvaiele vor circula în sensuri diferite pe cele două artere.

Costu este unul uriaș: 144,07 milioane de lei, aproape 29 de milioane de euro.

Rămâne de văzut cât de bine va funcționa noua schemă într-un oraș în care traficul este deja sufocat în fiecare zi. O reorganizare atât de amplă nu înseamnă doar asfalt și linii de tramvai, ci și adaptarea miilor de șoferi la o nouă geometrie a orașului.

Pe hârtie, sună spectaculos

Pe Copou, Primăria bagă alte 85,6 milioane de lei în reabilitarea căii de rulare BCU - Triumf. Vor fi refăcuți peste 1,4 kilometri de cale dublă, plus 120 de metri în rondul Triumf, trotuare, spații verzi, rețeaua de contact și stațiile UAIC și Triumf.

Contractul de execuție este deja semnat, pentru 69,91 milioane de lei cu TVA. Iar prețul acestei modernizări va fi plătit și de șoferi: parcarea pe strada Sărărie va fi interzisă, tocmai pentru ca traficul să poată fi redistribuit în timpul lucrărilor.

Cireașa de pe tort: 10 tramvaie noi, pentru care Iașul cheltuiește încă 159,75 milioane de lei, adică aproape 32 de milioane de euro.

Modernizarea este necesară, fără îndoială. Dar cifrele spectaculoase vin și cu o întrebare incomodă: cât de repede va simți ieșeanul de rând beneficiile acestor sute de milioane de lei?

Pentru că Iașul nu duce lipsă de proiecte grandioase pe hârtie. Duce lipsă de trafic fluent, transport public predictibil și șantiere terminate la timp.

Deocamdată, municipalitatea promite șine noi, tramvaie noi și un inel rutier în jurul Palatului Culturii. Ieșenii rămân cu speranța că, după facturile de aproape 400 de milioane de lei, vor primi și ceea ce contează cel mai mult: un oraș în care să poți circula fără să pierzi ore în trafic.

Carmen DEACONU