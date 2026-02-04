Iașul, capitala chiriilor „fulger”

Iașul confirmă ceea ce chiriașii simt pe pielea lor de luni bune: este orașul în care locuințele se închiriază cel mai rapid din România. Pentru al doilea an consecutiv, capitala Moldovei depășește Bucureștiul la viteza tranzacțiilor, într-o piață tot mai tensionată, alimentată de studenți, tineri profesioniști și o ofertă care nu mai ține pasul cu cererea.

Potrivit raportului anual realizat de cea mai vizitată platformă imobiliară din România, chiriile au crescut, la nivel național, cu 4,41% în 2025 față de anul precedent. Garsonierele au ajuns, în medie, la 350 de euro/lună, în creștere cu aproape 8%, apartamentele cu două camere – vedetele absolute ale pieței – au urcat la 512 euro, iar cele cu trei camere au sărit la 677 euro/lună.

Trendul ultimilor ani continuă fără surprize: apartamentele cu două camere domină piața, fiind căutate în 58% dintre cazuri. Luna august rămâne perioada de foc, când mii de studenți și părinți intră în competiție directă pentru fiecare anunț disponibil, împingând prețurile în sus și scurtând dramatic timpul de închiriere.

Iași: piață stabilă, dar extrem de rapidă

La nivel local, Iașul arată o stabilitate aparentă, dar cu ajustări care spun multe despre presiunea din piață: garsoniere: 350 euro/lună (+3% față de ianuarie 2025), apartamente cu două camere: 450 euro/lună (preț stabil), apartamente cu trei camere: 530 euro/lună (–4%).

Chiar și așa, viteza cu care dispar anunțurile este record, Iașul păstrându-și titlul de oraș cu cele mai rapide închirieri din țară și în 2025, după ce a detronat Bucureștiul în 2024.

Și chiar dacă Iașul câștigă la viteză, Bucureștiul rămâne lider absolut la scumpiri. În ianuarie 2026, Capitala avea un preț mediu de 605 euro/lună, cu Sectorul 1 în frunte – 814 euro/lună, unde chiria pentru un apartament cu trei camere ajunge la un incredibil 1.150 de euro.

La nivel de chirii medii, Bucureștiul este detașat lider, cu 605 euro/lună (medie generală), urmat de Cluj-Napoca - 558 euro/lună și Iași - 443 euro/lună.

Diferențele sunt semnificative, dar nu mai explozive ca în anii anteriori. Clujul începe să dea semne clare de plafonare, în timp ce Iașiul rămâne sub pragul psihologic de 500 de euro pentru apartamentele standard cu două camere.

În toate cele trei orașe, apartamentele cu două camere domină detașat cererea.

Diferența majoră apare în comportamentul chiriașilor: în Iași, decizia se ia rapid, uneori în aceeași zi, în Cluj, chiriașii negociază mai mult, iar în București, oferta mai mare permite selecție, dar nu neapărat prețuri mai mici.

La polul opus, Aradul continuă să fie orașul cu cele mai mici chirii dintre cele analizate, cu prețuri ce pornesc de la 230 de euro pentru o garsonieră.

Specialiștii avertizează că presiunea pe piața chiriilor va rămâne ridicată cel puțin până la o eventuală scădere a dobânzilor, așteptată abia în a doua parte a anului. Creșterile vor continua, dar într-un ritm mai temperat, fără explozii spectaculoase – însă nici fără vești bune pentru chiriași.

În marile centre universitare, precum Iașul, lupta pentru un apartament decent devine tot mai dură, iar cine întârzie riscă să plătească mai mult sau să rămână pe dinafară. Daniel BACIU