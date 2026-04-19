Iașul confirmă excelența în muzică. Elevii de la „Octav Băncilă” au obținut 13 distincții la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală

* Capitala Moldovei își reconfirmă statutul de pol al educației artistice, după ce elevii Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” au obținut 13 distincții la etapa națională a Olimpiadei de Interpretare Instrumentală pentru învățământul gimnazial, desfășurată la Târgu Mureș * rezultatele, de la premii I până la mențiuni și două prezențe în GALA laureaților, arată forța unei școli care formează, an de an, tineri interpreți de mare promisiune

Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași a obținut o nouă confirmare a valorii sale în peisajul educației vocaționale din România. La etapa națională a Olimpiadei de Interpretare Instrumentală pentru învățământul gimnazial, desfășurată la Târgu Mureș între 14 și 17 aprilie, elevii ieșeni au reușit un bilanț remarcabil: 13 elevi participanți, 13 distincții obținute.

La secțiunea Pian, elevii din Iași au obținut patru distincții: Premiul I pentru Jora B.S. Tudor-Matei, clasa a VIII-a, coordonat de prof. Ota Mihaela-Roxana, Premiul al II-lea pentru Iancu S. Marina, tot din clasa a VIII-a, pregătită de același profesor, Premiul al III-lea pentru Prutianu C.C. Maria-Claudia, îndrumată de prof. Popovici Lucia, și Mențiune pentru Pojoga D. Tudor, elev în clasa a V-a, pregătit de prof. Toma Roxana.

La secțiunea Vioară și violoncel, rezultatele au fost de asemenea impresionante. Rotar R.E. Alexandru, clasa a VII-a, la vioară, a obținut Premiul I – GALA, fiind pregătit de prof. Rotar Nicoleta, cu acompaniamentul profesorului corepetitor Maream Ehsan. Tot Premiul I au obținut și Antonesei A. Matei Constantin, coordonat de prof. Iacob Emanuel-Mugurel și prof. corepetitor Costea Carmen, precum și Patraș P. Carol-Cristian, pregătit de prof. Patraș Adriana Andreea și prof. corepetitor Acatrinei Smaranda. La violoncel, Țîrca C. Mathias-Cristian, elev în clasa a VI-a, a obținut Premiul al III-lea, sub îndrumarea prof. Lupașcu Clara-Sofia și a prof. corepetitor Ota Mihaela-Roxana.

Și la secțiunea Instrumente de suflat și chitară, elevii din Iași au urcat pe podium. Sahaidac M. Matei-Andrei, clasa a VII-a, la saxofon, a câștigat Premiul I – GALA, fiind pregătit de prof. Reuț Nicolae-Laurențiu și prof. corepetitor Gheorghiu Ștefan-Vlad. Popa R. Tudor Gabriel, la corn, a obținut Premiul al II-lea, Tănasă I.C. Andrei Teodor, la chitară, a primit Premiul al III-lea, Lupu F. Narcisa, la fagot, a câștigat tot Premiul al III-lea, iar Moloman C.C. Alin Ionuț, la saxofon, a obținut Mențiune.

Pentru Iași, un astfel de rezultat nu este doar o serie de premii, ci și un semnal important despre continuitatea excelenței în educația artistică. Reușita elevilor de la „Octav Băncilă” arată că investiția în formarea artistică produce nu doar laureați, ci și tineri capabili să transforme studiul muzicii într-un adevărat limbaj al sensibilității și al performanței.

Maura ANGHEL