* piața construcțiilor din Iași intră în primăvara lui 2026 cu un paradox: autorizațiile pentru locuințe au scăzut la început de an, dar managerii din domeniu estimează o creștere a activității în următoarele trei luni și o majorare accentuată a prețurilor * pentru ieșenii care vor să cumpere, să construiască sau să renoveze, mesajul este limpede: șantierele nu dispar, însă costurile rămân sub presiune

În luna ianuarie 2026, în județul Iași au fost eliberate 101 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, potrivit Direcției Județene de Statistică Iași. Numărul este cu 23,5% mai mic față de decembrie 2025 și cu 15,8% sub nivelul din ianuarie 2025, când fuseseră emise 120 de autorizații. Scăderea anuală înseamnă 19 autorizații mai puțin într-o singură lună.

Ruralul ține încă piața construcțiilor rezidențiale

Datele Direcției de Statistică arată clar unde se construiește în județul Iași. Din cele 101 autorizații emise în ianuarie 2026, doar 11 au fost în mediul urban, iar 90 în mediul rural. Practic, aproape nouă din zece autorizații pentru clădiri rezidențiale au fost eliberate în comune, nu în orașe. Față de ianuarie 2025, scăderea s-a văzut în ambele medii de rezidență: în urban, numărul autorizațiilor a coborât de la 15 la 11, adică minus 26,7%, iar în rural de la 105 la 90, adică minus 14,3%. Această distribuție confirmă o realitate vizibilă în ultimii ani în jurul Iașului: presiunea imobiliară s-a mutat puternic spre comunele periurbane, unde terenurile, casele individuale și extinderile rezidențiale au devenit alternativa pentru familiile care nu mai găsesc în oraș prețuri accesibile sau spațiu suficient.

Managerii văd activitate în creștere, dar prețuri mai mari

Pe plan național, sondajul conjunctural publicat de INS pentru luna aprilie indică o tendință de creștere a volumului producției în construcții pentru următoarele trei luni, cu un sold conjunctural de +17%. În același timp, numărul de salariați este estimat ca relativ stabil, cu un sold de +2%. Cea mai importantă cifră pentru piață este însă cea legată de prețuri. Managerii din construcții estimează o creștere accentuată a prețurilor lucrărilor, soldul conjunctural fiind de +51%. Asta nu înseamnă că prețurile cresc automat cu 51%, ci că ponderea firmelor care se așteaptă la scumpiri este mult mai mare decât ponderea celor care anticipează ieftiniri.

Pentru Iași, această estimare poate avea efect direct în prețul final al locuințelor, al caselor construite în comunele limitrofe și al lucrărilor de renovare. Dacă materialele, manopera, transportul și serviciile subcontractate se scumpesc, diferența ajunge inevitabil la beneficiar.

Mai puține autorizații nu înseamnă automat blocaj

Scăderea numărului de autorizații din ianuarie trebuie citită cu prudență. Ianuarie este, de regulă, o lună mai slabă pentru construcții, iar datele DJS Iași surprind doar începutul anului. Totuși, comparația cu ianuarie 2025 arată o răcire a ritmului de autorizare, nu o oprire a pieței.

Important este că, în paralel, managerii din sector spun că activitatea ar urma să crească în trimestrul următor. Cu alte cuvinte, piața poate intra într-o fază mai selectivă: mai puține proiecte pornite rapid, dar șantierele aflate în lucru sau pregătite să înceapă vor merge înainte, într-un climat de costuri mai mari.

Pentru cumpărători, semnalul este dublu. Pe de o parte, scăderea autorizațiilor poate reduce presiunea de ofertă pe termen mediu, mai ales dacă dezvoltatorii devin mai prudenți. Pe de altă parte, estimarea INS privind scumpirea lucrărilor arată că locuințele noi nu au motive solide să se ieftinească rapid.

Dan DIMA