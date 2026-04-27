Iașul are aproape 1.000 de avocați, dar apărarea rămâne scumpă

* 2.560 de lei pentru un divorț fără minori, 3.200 de lei pentru un divorț cu minori sau pentru un proces de muncă, 1.600 de lei pentru o plângere contravențională și 640 de lei pentru o consultație juridică * acestea sunt reperele minimale orientative din ghidul UNBR, nu tarife obligatorii, dar arată cât de costisitor poate deveni accesul la apărare pentru un ieșean care ajunge în instanță

Iașul are una dintre cele mai aglomerate piețe juridice din Moldova. În platforma națională realizată sub umbrela Uniunii Naționale a Barourilor din România, Baroul Iași apare cu 977 de avocați înscriși. În jurul Curții de Apel, Tribunalului, Judecătoriei, parchetelor, executorilor și notarilor s-a format o piață juridică densă, alimentată de divorțuri, partaje, litigii de muncă, executări silite, dosare penale, moșteniri, conflicte comerciale sau procese privind proprietăți.

Numărul mare de avocați nu înseamnă însă că apărarea a devenit ieftină. Ghidul orientativ al onorariilor minimale, actualizat de UNBR, stabilește un reper de 320 de lei pe oră pentru activitatea avocatului. O consultație juridică sau redactarea unui act juridic are un reper minimal de 640 de lei. O notificare ori o adresă pornește orientativ de la 490 de lei, o cerere de valoare redusă de la 960 de lei, iar o evacuare de la 2.240 de lei. Tarifele nu sunt impuse obligatoriu, dar funcționează ca repere profesionale într-o piață în care prețul apărării se negociază de la caz la caz.

Conflictele în familie, scumpe și dureroase

Cele mai sensibile costuri apar în dosarele de familie. Pentru un divorț fără minori, reperul minimal orientativ este de 2.560 de lei. Pentru un divorț cu minori, suma urcă la 3.200 de lei. Cererile privind locuința copilului, autoritatea părintească, pensia de întreținere sau programul de legături personale cu minorul au un reper de 2.240 de lei. Într-un oraș în care multe familii trăiesc din salarii medii sau sub medie, un astfel de dosar poate însemna o cheltuială cât venitul pe o lună.

Nici litigiile de muncă nu sunt ieftine. O contestație privind contractul individual de muncă are un reper minimal orientativ de 3.200 de lei. Pentru un angajat concediat, sancționat disciplinar sau aflat într-un conflict cu angajatorul, suma poate deveni o barieră reală. În teorie, dreptul la apărare există pentru toată lumea. În practică, mulți oameni renunță, amână sau intră singuri într-un proces tocmai pentru că nu își permit reprezentarea juridică.

În zona penală, diferența dintre avocatul ales și avocatul din oficiu arată cel mai clar dezechilibrul. În ghidul UNBR, asistența generală în urmărirea penală are un reper de 3.200 de lei. În schimb, potrivit actualizării din 2026 pentru asistența judiciară din oficiu, avocatul desemnat pentru suspect sau inculpat primește 821 de lei în cursul urmăririi penale, 821 de lei în camera preliminară și 1.138 de lei pentru judecată. Pentru măsuri preventive în fața judecătorului de drepturi și libertăți, onorariul este de 411 lei.

Asta nu înseamnă că apărarea din oficiu este mai puțin importantă, ci că statul evaluează altfel munca avocatului atunci când persoana nu își permite un apărător ales. Un dosar presupune studiu, discuții cu clientul, participare la audieri, redactări, termene, strategie și răspundere profesională. Pentru omul aflat în fața anchetatorilor sau a instanței, avocatul nu este un moft, ci garanția că drepturile sale sunt explicate și apărate.

Într-un oraș cu aproape 1.000 de avocați listați public, competiția pentru clienți este inevitabilă. Ea poate fi sănătoasă atunci când se face prin specializare, experiență, calitatea redactării și comunicare. Devine însă problematică atunci când prețul coboară sub costul real al muncii juridice. Pentru unii clienți, „cel mai ieftin avocat” pare soluția logică. Pentru profesie, această presiune poate însemna dosare luate în exces, timp mai puțin pentru fiecare cauză și devalorizarea muncii juridice.

Dan DIMA