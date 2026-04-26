Iașul deschide Luna Culturii Chineze. Cinci seri cu folclor, muzică, dans, Hanfu și film la Institutul Confucius

Institutul Confucius din Iași organizează „Chinese Culture Month”, un program cultural desfășurat între 28 aprilie și 26 mai 2026, în Amfiteatrul „Radu Ursache”. Publicul este invitat la cinci seri dedicate culturii chineze, de la folclor comparat chino-român și cântec popular până la instrumente tradiționale, dans, costume Hanfu și cinema.

Iașul intră, la final de aprilie, într-o lună de dialog cultural cu una dintre cele mai vechi civilizații ale lumii. Institutul Confucius organizează „Chinese Culture Month”, sub tema „Savoring Chinese Culture. Resonating between China and Romania”, o serie de evenimente care apropie publicul ieșean de tradițiile, simbolurile și formele artistice ale Chinei.

Programul nu propune doar prezentarea unei culturi îndepărtate, ci și o punte între China și România. Mesajul de pe afiș, „品味中华 共享中罗”, trimite tocmai la ideea de a gusta cultura chineză și de a împărtăși rezonanțele culturale dintre cele două spații. Pentru Iași, oraș universitar și cultural, seria poate deveni un reper de diplomație culturală accesibilă publicului larg.

Prima întâlnire are loc pe 28 aprilie 2026, între 19:00 și 20:30, în Amfiteatrul „Radu Ursache” al Institutului Confucius. Evenimentul include ceremonia de deschidere și o prelegere comparativă despre folclorul chinez și cel românesc. Este una dintre cele mai relevante intrări în program, pentru că pune față în față două lumi culturale diferite, dar unite prin povești, mituri, cântece, simboluri și tradiții orale.

Pe 6 mai 2026, tot între 19:00 și 20:30, publicul este invitat la o seară dedicată cântecului popular chinez. Muzica tradițională rămâne una dintre cele mai directe forme prin care poate fi înțeleasă o civilizație, pentru că păstrează emoția, memoria și relația unei comunități cu natura, familia, timpul și sărbătoarea.

Programul continuă pe 7 mai 2026, între 19:00 și 20:30, cu un eveniment despre instrumentele populare chinezești și dansul tradițional. Această seară aduce în atenție legătura dintre sunet, mișcare, ritual și simbol, într-o cultură în care armonia are un rol esențial.

Un alt moment de interes este programat pe 21 mai 2026, între 19:00 și 20:30, și este dedicat costumului Hanfu. Vestimentația tradițională asociată populației Han a redevenit vizibilă în ultimii ani, inclusiv în rândul tinerilor din China, ca formă de recuperare identitară și expresie culturală contemporană. Pentru publicul ieșean, întâlnirea oferă o ocazie de a înțelege cum un costum istoric poate deveni semn de rafinament, continuitate și apartenență.

Luna Culturii Chineze se încheie pe 26 mai 2026, între 19:00 și 21:30, cu o seară de film chinezesc. Cinemaul este una dintre cele mai accesibile porți de intrare într-o cultură, pentru că aduce împreună imaginea, orașul, familia, memoria și felul în care o societate își spune propriile povești.

Toate evenimentele au loc la Institutul Confucius, Amfiteatrul „Radu Ursache”. Seria este construită ca o experiență culturală în cinci etape, nu ca o simplă succesiune de conferințe. Pentru Iași, Luna Culturii Chineze înseamnă o ocazie de întâlnire directă cu tradiții, sunete, imagini și simboluri care pot deschide publicului o perspectivă mai vie asupra Chinei.