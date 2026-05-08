64 de poeți din 20 de țări invadează orașul, într-un maraton cultural fără precedent!

Timp de zece zile, Iași se transformă într-o explozie de cultură, emoție și artă, odată cu debutul celei de-a XII-a ediții a Festivalul Internațional „Poezia la Iași”, unul dintre cele mai spectaculoase evenimente literare din Europa de Est!

Între 8 și 17 mai 2026, orașul va respira poezie la fiecare pas. Nu mai puțin de 64 de poeți din 20 de țări vin la Iași pentru recitaluri, conferințe, expoziții, spectacole și întâlniri culturale care promit să transforme capitala Moldovei într-un adevărat magnet artistic internațional.

Festivalul începe în forță, vineri seară, la Palas Mall, cu o grandioasă Seară a culturii româno-italiene desfășurată în Congres Hall. Nume sonore ale culturii române și italiene, scriitori, artiști plastici, traducători și poeți celebri vor urca pe scenă într-un eveniment care promite rafinament, emoție și o atmosferă electrizantă.

Printre invitați se află Angelo Mitchievici, Maria Bilașevschi, Cassian Maria Spiridon, Dante Maffia și numeroși alți creatori care vor transforma Iașul într-o scenă culturală cosmopolită.

Dar adevărata magie a festivalului va coborî și în școli, parcuri, librării și spații publice, acolo unde poezia va ieși dintre coperți și va întâlni direct publicul. Elevii din cele mai importante colegii și licee ieșene vor avea întâlniri directe cu poeți și traducători internaționali, într-un dialog rar între generații și culturi.

Artiști legendari, în Copou

Unul dintre cele mai emoționante momente este programat pe 12 mai, în Parcul Copou, unde poezia se va împleti cu muzica folk într-un spectacol special dedicat întâlnirilor „Cezar Ivănescu”. Pe scenă vor urca artiști legendari precum Mircea Baniciu, alături de poeți și interpreți care vor transforma Copoul într-o adevărată scenă a emoției colective.

Festivalul continuă cu expoziții de fotografie, conferințe despre libertate, lansări de antologii bilingve și recitaluri internaționale organizate în cele mai importante spații culturale ale orașului: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa”, Palatul Braunstein sau Baia Turcească.

Un moment aparte va avea loc la Ciurea, unde „Poezia cucerește Ciurea” într-un eveniment boem cu mic dejun „la firul ierbii”, recitaluri poetice și caravane editoriale.

Într-o perioadă dominată de agitație, scandaluri și tensiuni sociale, Iașul oferă un spectacol cultural uriaș, în care poezia devine limbaj universal și punte între națiuni. Orașul se pregătește astfel pentru zece zile în care arta va cuceri străzile, sălile de spectacole și inimile publicului. Carmen DEACONU