Iașul devine un uriaș centru IT

* marile companii se implică tot mai mult în educația elevilor și studenților

În ultimii ani, Iașul s-a transformat într-o adevărată forță a domeniului IT, iar acest lucru este dovedit și de numărul mare de companii uriașe care și-au făcut loc pe piața din capitala Moldovei. Școala de IT din Iași este la cel mai înalt nivel, susțin specialiștii, iar la acest lucru contribuie și angajatorii, care se implică în încercarea de a forma adevărați profesioniști.

Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași este o adevărată pepinieră de informaticieni, iar rezultatele obținute de elevii școlii din Copou sunt remarcabile. Prof. Adina Romanescu, director al unității de învățămând, a dezvăluit că acest lucru nu ar fi fost posibil fără ajutorul comunității IT, care se implică activ și sprijină tinerii pasionați de acest domeniu. „Avem mai multe echipe de robotică, cunoscute la nivel internațional, coordonate de mentorul Mirela Țibu. Ne-am bucurat de sprijinul comunității absolvenților și a comunității IT din Iași. Datorită lor am reușit să finanțăm activitățile din cluburile de robotică. Totodată, obținem rezultate și datorită faptului că profesorii sunt dedicați, iar elevii au minți strălucite. Marile companii se implică foarte mult în activitățile elevilor. Au un interes foarte mare pentru educație, iar acest lucru ne bucură foarte mult. Trebuie să producem viitori angajați, profesioniști, antreprenori, profesioniști. Noi am reușit să dezvoltăm mult lucrurile. În general nu se investește în educație, dar noi ne-am bucurat de sprijinul comunității IT care a înțeles că trebuie să sprijine educația încă din liceu pentru ca mai târziu să existe resurse umane de calitate”, a precizat prof. Adina Romanescu, director al Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași.

Tinerii IT-iști din Iași, apreciați de companiile uriașe din oraș

Tinerii care aleg să studieze în domeniul IT ajung, de multe ori, să lucreze în companiile care și-au făcut loc pe piața din Iași chiar în timpul facultății. Astfel, angajatorii se declară mulțumiți de forța de muncă din capitala Moldovei și susțin că liceele și universitățile din Iași formează adevărați specialiști în domeniu. „Tinerii care termină Facultatea de Informatică de la Universitatea Al. I. Cuza din Iași sau cei care vin de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, de la Automatică și Calculatoare, sunt foarte bine pregătiți. Unii dintre ei lucrează în companiile din oraș chiar din primul an de studiu. Ei au un bagaj important de cunoștințe încă din liceu, ceea ce îi ajută foarte mult. În acest domeniu, în IT, există foarte multe oportunități, întrucât vorbim despre o ramură care se dezvoltă pe zi ce trece”, a precizat Genoveva Gheorghiță, team-manager într-o multinațională din Iași. Cristian ANDREI