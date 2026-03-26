Iașul extinde rețeaua de creșe

* rețeaua publică de creșe din Iași își mărește capacitatea după relocarea Direcției Creșe în Păcurari * fostul sediu administrativ din Cantemir urmează să fie transformat pentru primirea a încă 50 de copii, într-un moment în care municipalitatea anunță că orașul se apropie de pragul de 1.200 de locuri în cele 13 creșe publice

Iașul continuă extinderea rețelei publice de creșe, într-un context în care cererea pentru locuri rămâne ridicată, iar presiunea pe familiile tinere este tot mai mare. Mutarea Direcției Creșe din zona Cantemir în noul sediu din Păcurari, pe Șoseaua Păcurari nr. 90, în fostele spații cunoscute drept Casa Wanda, eliberează fostul sediu administrativ și creează loc pentru o nouă etapă de extindere.

Potrivit viceprimarului Magdalena-Roxana Necula, personalul Direcției Creșe s-a relocat deja din 22 februarie, iar imediat după aprobarea bugetului local municipalitatea vrea să înceapă renovarea spațiilor din Cantemir. Acolo, în zona în care funcționează și Creșa nr. 6 „Clopoțelul Magic”, urmează să fie amenajate două noi grupe, care vor adăuga 50 de locuri pentru copii.

Această extindere vine după deschiderea noii creșe din Bucium, „Sfântul Ioan Botezătorul”, care a intrat în funcțiune imediat după vacanța de iarnă. Unitatea are patru grupe și 80 de locuri și funcționează în spațiul Grădiniței „Grigore Vieru”, construită de Primăria Iași cu fonduri europene și inaugurată în 2024 lângă Școala Gimnazială „Veronica Micle”.

Prin aceste reorganizări și investiții, capacitatea rețelei publice de creșe din municipiu a crescut de la 1.050 de locuri în 12 creșe la aproape 1.200 de locuri în 13 creșe, care însumează 49 de grupe. Este una dintre cele mai clare mișcări de extindere din ultimii ani, mai ales într-un oraș în care nevoia de servicii antepreșcolare a crescut constant.

Administrația locală amintește că în ultimii ani a înființat în fostul Hotel Municipal Creșa Municipală „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, cu 150 de locuri, și a reabilitat complet Creșa nr. 10 „Piticii năzdrăvani” și Creșa nr. 1 „Universul copilăriei”, fiecare cu câte 100 de locuri. Toate aceste investiții au mărit treptat capacitatea sistemului public și au adus în circuit noi spații pentru copiii de vârstă antepreșcolară.

Clara DIMA