Școala ieșeană confirmă din nou că rămâne una dintre pepinierele importante ale performanței la disciplinele exacte. La ediția din acest an a Olimpiadei Naționale de Chimie, elevii din Iași au obținut premii, diplome de excelență și distincții speciale, după o competiție dură. Lotul județului Iași a fost reprezentat de 29 de elevi, iar rezultatele obținute sunt remarcabile: Premiul I, Premiul al II-lea, mențiuni ale Ministerului Educației și Cercetării, mențiuni speciale, diplome pentru cele mai bune rezultate la probele teoretice și practice, dar și premii acordate de Societatea Română de Chimie și ACS Romanian International Chemical Sciences Chapter.

Cel mai important rezultat al lotului ieșean a fost obținut de David-Ștefan Samoilă, elev în clasa a VII-a la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, coordonat de profesoara Daniela Iftode. Acesta a câștigat Premiul I, Diploma de Excelență pentru cel mai mare punctaj din competiție, premiile speciale pentru cea mai bună abordare teoretică și practică, diplomele pentru cel mai bun rezultat la proba teoretică și la proba practică, oferite de ACS Romanian International Chemical Sciences Chapter, precum și Premiul I al Societății Române de Chimie.

Un alt rezultat de vârf a fost obținut de Iustin Bișog, elev în clasa a IX-a la Colegiul Național Iași, coordonat de profesoara Alina Iacoban. Acesta a primit Premiul al II-lea, Premiul special pentru cea mai bună abordare practică, diplomă pentru cel mai bun rezultat la proba practică, oferită de ACS Romanian International Chemical Sciences Chapter, și Premiul al II-lea al Societății Române de Chimie.

Elevii ieșeni care au obținut recunoaștere națională

Mențiuni ale Ministerului Educației și Cercetării au obținut Ariana Demetria Asmarandei, clasa a VII-a, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Daniela Ilucă, Mihai Sebastian Dobjenschi, clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu” Iași, profesor Marta Bitiușcă, Flavius Andrei Filip, clasa a VII-a, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Daniela Dumitraș, Eduard Mihai Adomniței, clasa a VIII-a, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, profesor Jeanina Cozma, Vlad Jijie și Vladimir Lupu, clasa a VIII-a, Colegiul Național Iași, profesor Adina Tudurache.

La clasa a IX-a, mențiuni au primit Tudor Alexandru Manolescu, Gloria Postolachi și Iustin Bișog, toți de la Colegiul Național Iași, pregătiți de profesoara Alina Iacoban. La clasa a X-a, au fost recompensați Amalia Albianu, Colegiul Național Iași, profesor Adina Tudurache, Paul Hrimiuc, Colegiul Național Iași, profesor Geanina Grigoraș, și Eric Mihnea Constantin Tudose, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, profesor Daniela Iftode. La clasa a XI-a, mențiune a obținut Sofia-Maria Ciocan, Colegiul Național Iași, profesor Geanina Grigoraș.

Mențiuni speciale pentru elevii din Iași

Mențiuni speciale au primit Iustin Olariu, clasa a VII-a, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Daniela Dumitraș, Carol Gabriel Solomon, clasa a VII-a, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Daniela Ilucă, Darius Andrei Boghiu, clasa a VIII-a, Colegiul Național Iași, profesor Alina Iacoban, Eric Andrei Acasandrei, clasa a IX-a, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, profesor Daniela Iftode, Rebecca-Elena Cojoc, clasa a IX-a, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Daniela Ilucă, David Ionuț Irimia și David Andrei Istrate, clasa a IX-a, Colegiul Național Iași, profesor Alina Iacoban, Iustin Gabriel Smău, clasa a IX-a, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Daniela Ilucă, Bogdan Agape, clasa a X-a, Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” Iași, profesor Iuliana Mandiuc, și Andreea Elena Ristescu, clasa a XI-a, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, profesor Daniela Iftode.

Lotul complet al Iașului la etapa națională

La etapa națională au mai participat Medeea Merticaru, clasa a VII-a, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Daniela Ilucă, Grig Iustin Ursanu, clasa a VIII-a, Colegiul Național Iași, profesor Alina Iacoban, Luca Alexandru Zaharia, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Iași, profesor Cristina Rusu, Cristian Radu Cojocaru, clasa a IX-a, Colegiul Național Iași, profesor Alina Iacoban, și Maria Anemona Luchian, clasa a XII-a, Colegiul Național Iași, profesor Alina Iacoban.

Lotul olimpicilor ieșeni a fost însoțit de profesoarele Camelia-Corina Condrea, de la Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași, și Elena-Doina Cazan, de la Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Iași. Elevii premiați și participanții au fost coordonați de profesorii Daniela Iftode, Alina Iacoban, Daniela Ilucă, Daniela Dumitraș, Marta Bitiușcă, Jeanina Cozma, Adina Tudurache, Geanina Grigoraș, Iuliana Mandiuc și Cristina Rusu.

Rezultatele confirmă că Iașul rămâne unul dintre centrele importante ale educației de performanță din România, cu elevi capabili să transforme pasiunea pentru știință în excelență academică.

Maura ANGHEL