Iașul imobiliar a trecut pragul critic. Chiria e mare, iar rata a devenit sufocantă

* piața rezidențială din Iași a intrat într-un punct de tensiune pe care tot mai mulți îl simt în buget, nu doar în statistici * chiriile au rămas sus, apartamentele s-au scumpit, iar creditul ipotecar, care părea cândva alternativa logică la chirie, a ajuns să apese aproape la fel de greu * pentru tot mai mulți ieșeni, locuința nu mai este un pas firesc spre stabilitate, ci o povară lunară care înghite venituri și blochează orice plan de siguranță financiară

În cifre, imaginea este limpede. La începutul lui 2026, prețul mediu al apartamentelor scoase la vânzare în Iași a ajuns la 1.920 de euro pe metrul pătrat util, cu 11% peste nivelul din ianuarie 2025. Pe segmentul locuințelor noi, piața a urcat și mai sus: în martie 2026, apartamentele noi din Iași ajungeau la 2.042 euro/mp, în timp ce apartamentele vechi se situau la 1.941 euro/mp. Asta înseamnă că un apartament de 50 de metri pătrați trece deja, în multe cazuri, de pragul de 95.000 de euro.

Nici piața chiriilor nu mai oferă o plasă de siguranță. La începutul lui 2026, în Iași, chiria medie era de 350 de euro pentru o garsonieră, 450 de euro pentru un apartament cu două camere și 530 de euro pentru unul cu trei camere. Cu alte cuvinte, pentru un apartament obișnuit cu două camere, pragul de 450 de euro pe lună a devenit aproape standard, nu excepție.

Și ratele sunt enorme. La un apartament de aproximativ 96.000 de euro, cumpărat cu avansul minim clasic de 15%, suma împrumutată rămâne în jur de 81.600 de euro. La o dobândă fixă de aproximativ 4,99% în primii ani, rata lunară estimată ajunge la aproape 2.188 de lei, adică foarte aproape de echivalentul chiriei medii pentru două camere, de circa 2.250 de lei. Pe hârtie, diferența pare mică. În practică, devine uriașă din clipa în care intră în joc avansul, actele, evaluarea, mobilarea și reparațiile.

Aici se vede, de fapt, pragul critic pe care l-a trecut Iașul imobiliar. Rata nu mai este salvarea simplă de altădată, ci o obligație pe termen lung care începe să semene cu o formă de presiune financiară continuă. IRCC a coborât la 5,58% în perioada 1 aprilie - 30 iunie 2026, semn că dobânzile variabile s-au mai relaxat față de trimestrul anterior. Dar chiar și în acest context, după expirarea perioadei de dobândă fixă, un credit de acest tip poate urca spre o rată estimată de aproape 2.935 de lei pe lună. În acel punct, povestea cu „dau cât pe chirie și rămân cu apartamentul” începe să nu mai țină.

Mai direct spus, chiria este mare, dar rata te poate bloca. Chiria îți mănâncă lunar din venit, dar îți lasă libertatea de a pleca, de a schimba cartierul, orașul sau chiar țara. Rata, în schimb, te fixează într-un angajament lung, într-o piață în care prețurile au crescut mai repede decât sentimentul de siguranță economică. Iar în Iași, oraș universitar, medical și IT, tocmai această mobilitate a fost ani de zile unul dintre marile avantaje ale generațiilor tinere.

Piața reală confirmă că vorbim deja despre costuri grele, nu despre percepții. În ofertele actuale apar apartamente cu două camere la 91.000 de euro în Copou, la 95.000 de euro în Baza 3 și la peste 124.000 de euro în Frumoasa. Pe închiriere, pe același segment, apar frecvent praguri de 400-500 de euro pe lună în zone bune sau centrale. Asta arată nu doar o piață scumpă, ci una în care aproape orice variantă de locuire a început să doară în buget.

În Iași, în 2026, chiria nu mai e ieftină, dar cumpărarea nu mai e accesibilă decât pentru cei care au deja bani puși deoparte, venit stabil și o marjă de siguranță serioasă. Pentru restul, locuința a ieșit din zona confortului și a intrat în cea a presiunii. Iașul imobiliar a trecut pragul critic exact în momentul în care nici chiria nu mai poate fi dusă ușor, iar rata a început să pară, pentru mulți, nu o soluție, ci o povară lunară. Dan DIMA