Iașul, în „top 5” național la capitolul salarii

Iașul a devenit, în ultimii ani, un punct important de atracție pentru tinerii din România, care caută un job stabil într-o companie mare. Totodată, un factor foarte important când vine vorba despre alegerea unui loc de muncă este reprezentat de salariu. În aceste condiții, foarte mulți absolvenți sunt dispuși să se mute din orașul în care străiesc pentru a obține un venit lunar mai mare.

Iașul este unul dintre cele mai importante centre universitare din România și se află în top cinci la capitolul salarii.

Potrivit datelor oficiale, în niciun judeţ din ţară media salarială nu scade sub 3.000 de lei pe lună. Pe primul loc se află capitala României, Bucureşti, unde se înregistrează o medie salarială netă de 5.000 de lei. Pe poziţia a doua a clasamentului, la mică distanţă faţă de Bucureşti, se află Timişul, unde se înregistrează o medie salarială netă de 4.700 de lei. O opţiune importantă pentru cei care doresc să obţină un venit mai mare este şi Clujul, unde se înregistrează o medie salarială netă de 4.500 de lei. Pe următoarea poziţie se află Ilfov, Iaşi , Braşov şi Sibiu , cu 4.000 de lei. Astfel, capitala Moldovei poate reprezenta o opțiune importantă pentru cei care doresc să aibă un venit lunar consistent. Alte județe în care salariul mediu net depășește pragul de 3.500 de lei net sunt Bihor, cu 3.950 de lei, Prahova, cu 3.800 de lei, Argeș, cu 3.800 de lei şi Alba, cu 3.800 de lei.

Ce salarii solicită tinerii absolvenți din Iași

Conform angajatorilor, pretențiile absolvenților din Iași au crescut în ultimii ani. Astfel, aceștia solicită salarii destul de mari pentru a accepta un loc de muncă. „Angajăm, anual, foarte mulți absolvenți de la universitățile din Iași. Mulți dintre ei vin cu experineță deoarece au făcut foarte mult voluntariat în timpul anilor de studiu. De cele mai multe ori, aceștia solicită salarii de peste 4.000 – 4.500 de lei. Nu sunt sume exagerate, având în vedere costurile pe care le implică un oraș precum Iașul. Dacă ne raportăm la costul unei chirii sau la o rată pentru o locuință, trebuie ca salariul să îți permită acest lucru. Salariile cresc considerabil când vorbim de sectorul IT. De cele mai multe ori, aici tinerii migrează de la o companie la alta destul de des, pentru a obține un salariu mai mare”, a precizat Bogdan Costan, manager în cadrul unei multinaționale cu sediu în Iași.

Județele în care se încasează cele mai mici salarii

La coada clasamentului, cu venituri mult mai mici, se află angajaţii din judeţe precum Ialomiţa, Vâlcea şi Gorj. Aici, media salarială netă este de 3.200 lei pe lună. În Caraş-Severin şi Vaslui se înregistrează o medie netă de 3.100 lei pe lună. Conform studiului mai sus menţionat, cele mai mari salarii se înregistrează, în continuare, în domeniul IT, cu o medie netă de 6.500 de lei pe lună. Pe locul al doilea se află cei care au ales să activeze în project management, înregistrând o medie salarială netă de 6.000 de lei pe lună. Cristian ANDREI