Iașul intră în weekend sub semnul Pride! Marșul LGBTQ+ va traversa centrul orașului

Iașul se pregătește pentru unul dintre cele mai dezbătute și urmărite evenimente publice ale verii. În perioada 3–5 iulie, municipiul găzduiește cea de-a șasea ediție a Iași Pride, festival dedicat comunității LGBTQ+, care va culmina cu marșul programat în centrul orașului, pe un traseu ce va traversa unele dintre cele mai importante artere ale municipiului.

Evenimentul promite să atragă sute de participanți și să readucă în prim-plan una dintre cele mai sensibile teme din spațiul public românesc: drepturile minorităților sexuale, toleranța și incluziunea socială.

Sub sloganul „GET TOGETHER”, organizatorii spun că ediția din acest an își propune să transmită un mesaj de solidaritate într-un context social și politic pe care îl consideră tot mai polarizat.

Manifestarea a fost aprobată de Primăria Iași încă din 29 mai

„Având în vedere contextul social și politic actual care tinde să ne dezbine, anul acesta ne-am propus pentru Iași Pride să fim mai aproape unii de ceilalți. Reafirmăm, la fel ca în anii trecuți, faptul că lupta noastră nu este izolată. Lupta queer este și anti-rasistă, ecologistă, solidară cu femeile, persoanele rome, persoanele cu dizabilități, lucrătorii sexuali, migranții și refugiații”, au transmis reprezentanții Asociației Rise OUT.

Momentul central al festivalului va fi reprezentat de Marșul Iași Pride, care va porni din fața Corpului A al Universității „Alexandru Ioan Cuza” și va traversa Bulevardul Carol I, zona Casei de Cultură a Studenților, Bulevardul Independenței, străzile Elena Doamna și Anastasie Panu, urmând să se încheie în fața Palatului Culturii.

Participanții sunt așteptați să se adune începând cu ora 18:00, iar deplasarea efectivă este programată să înceapă la ora 18:30.

Manifestarea a fost aprobată de Primăria Municipiului Iași încă din 29 mai și se va desfășura în condițiile prevăzute de Legea nr. 60/1991 privind organizarea adunărilor publice. Pe întreg traseul vor fi mobilizate efective ale forțelor de ordine pentru asigurarea protecției participanților și menținerea ordinii publice.

Trei zile de dezbateri, proiecții, întâlniri și evenimente culturale

Festivalul include, pe parcursul celor trei zile, dezbateri, proiecții, întâlniri și evenimente culturale dedicate promovării diversității și combaterii discriminării. Organizatorii spun că scopul manifestării este creșterea vizibilității comunității LGBTQ+ și construirea unui dialog cu celelalte comunități active din Iași.

Iași Pride este organizat de Asociația Rise OUT, primul ONG dedicat comunității LGBTQ+ din municipiu, iar ediția din acest an beneficiază de sprijinul mai multor organizații și parteneri privați.

Ca în fiecare an, evenimentul este așteptat să stârnească reacții puternice în spațiul public, atât din partea susținătorilor, cât și a contestatarilor. Dincolo de controverse, marșul se anunță unul dintre cele mai vizibile evenimente publice organizate în această vară în Iași, transformând pentru câteva ore centrul orașului într-un spațiu al revendicărilor civice și al dezbaterii despre drepturi, libertăți și diversitate. Carmen DEACONU