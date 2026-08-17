* înscrierile în Programul Național FIV 2026 au început luni, 17 august * cuplurile și femeile singure eligibile pot primi două vouchere în valoare totală de 15.000 de lei * la Iași funcționează mai multe centre de reproducere asistată care s-au pregătit pentru noua ediție a programului: Atentica, Origyn Fertility Center și Avicena Profertis * și Genesis Athens indică, de asemenea, un punct partener

Programul FIV 2026 a intrat oficial în faza înscrierilor, iar pentru ieșenii care au indicație de fertilizare in vitro una dintre primele decizii este alegerea centrului medical. Statul acordă un sprijin de 15.000 de lei, împărțit între medicamente și procedura medicală, însă tratamentul trebuie efectuat într-o unitate sanitară acreditată și afiliată programului. Dosarele pot fi depuse online până pe 15 noiembrie.

Mai multe centre FIV sunt disponibile la Iași

Iașul este unul dintre centrele importante de medicină reproductivă din regiunea Moldovei, iar ediția 2026 a Programului Național FIV găsește aici mai multe clinici care desfășoară activități de reproducere umană asistată. Clinica Atentica este parteneră în Programul Național FIV 2026 și a deschis pregătirea dosarelor pentru pacienții interesați de finanțare. Centrul oferă fertilizare in vitro și alte proceduri de reproducere asistată. Origyn Fertility Center Iași este un alt centru de reproducere asistată din municipiu. Pe lista centrelor ieșene trebuie inclusă și Clinica Avicena Profertis, la fel și parteneriatul cu Genesis Athens.

15.000 de lei: 5.000 pentru medicamente și 10.000 pentru FIV

Programul acordă fiecărui beneficiar eligibil două vouchere digitale, în valoare totală de 15.000 de lei. Primul, de 5.000 de lei, poate fi utilizat pentru medicamentele specifice tratamentului, iar al doilea, de 10.000 de lei, este destinat procedurilor medicale de fertilizare in vitro. Banii nu sunt virați în contul beneficiarului, ci sunt utilizați prin sistemul de vouchere la furnizorii parteneri.

În 2026 sunt prevăzuți cel mult 10.000 de beneficiari, iar programul este construit pentru perioada 2026–2030.

Cine poate beneficia de Programul FIV 2026

Pot aplica cuplurile căsătorite, cuplurile necăsătorite și femeile singure, dacă îndeplinesc cumulativ condițiile stabilite prin program.

Femeia solicitantă trebuie să aibă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii. Cel puțin unul dintre membrii cuplului sau femeia singură trebuie să fie cetățean român și să aibă domiciliul în România, iar solicitanții trebuie să fie asigurați în sistemul românesc de sănătate.

Nu pot beneficia în același an persoanele care au primit deja sprijin pentru același scop printr-un alt program finanțat de o autoritate sau instituție publică.

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