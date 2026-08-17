Motorina se ieftinește! Cât ar trebui să plătească șoferii la pompă după reducerea accizei

Motorina standard a început să se ieftinească, începând cu 16 august, după ce Ministerul Finanțelor a decis reducerea temporară cu 20% a accizei. Măsura este valabilă până la sfârșitul lunii și ar putea aduce o economie de până la 60-70 de bani la fiecare litru alimentat.

Decizia vine pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere și urmărește să limiteze presiunea pusă de scumpirea carburanților asupra populației și economiei. Reducerea accizei este de 560,86 lei la 1.000 de litri de motorină, respectiv 663,75 lei pe tonă.

Pentru șoferii ieșeni, efectul măsurii ar trebui să fie vizibil direct la pompă. Prețurile afișate luni, 17 august, arată că motorina standard se vindea deja la valori apropiate de pragul de 10 lei pe litru.

În stațiile din municipiul Iași, luni dimineață, prețurile la motorină erau cuprinse între 9,99 și 10,35 lei/litru.

Cele mai mici prețuri menționate erau de 9,99 lei/litru la Socar și Petrom, în timp ce la Rompetrol, Mol și OMV motorina era cotată la aproximativ 10,05 lei/litru. La Lukoil, prețul ajungea la 10,35 lei/litru.

Dacă reducerea estimată de 60-70 de bani pe litru se va transmite integral către consumatori, motorina ar putea coborî în unele stații din Iași sub pragul de 10 lei, iar în cazul celor mai ieftine stații ar putea ajunge în zona 9,30-9,40 lei/litru.

Pentru un șofer care alimentează 50 de litri, diferența ar putea însemna o economie de aproximativ 30-35 de lei la un singur plin.

La benzină, situația este diferită. Acciza nu a fost redusă în aceeași măsură, astfel că efectul asupra prețului final este mai mic.

La Iași, luni dimineață, benzina era vândută cu aproximativ 9,51 lei/litru la Socar și Petrom, 9,55 lei/litru la Rompetrol, respectiv 9,57 lei/litru la Lukoil, Mol și OMV.

Prin urmare, șoferii care folosesc motorină sunt cei care ar trebui să simtă cel mai puternic efectul măsurii fiscale.

Reducerea accizei nu înseamnă automat că fiecare stație va scădea prețul cu exact 60-70 de bani. Prețul final depinde de politica comercială a fiecărui distribuitor, dar și de evoluția cotațiilor internaționale și de cursul leu-dolar.

Ministerul Finanțelor tratează măsura ca pe una temporară, aplicabilă în perioada 16-31 august 2026. La finalul celor două săptămâni, situația ar urma să fie reevaluată în funcție de evoluția prețurilor internaționale la țiței.

Pentru moment, șoferii ieșeni așteaptă să vadă cât din reducerea de taxe se va transforma efectiv într-o reducere la pompă. Dacă ieftinirea estimată de 60-70 de bani se va confirma, motorina ar putea coborî din nou sub pragul psihologic de 10 lei în mai multe stații din Iași. Raluca STROE