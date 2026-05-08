Pentru prima dată în istorie, Iașul face un pas uriaș peste Ocean și semnează un acord de cooperare economică directă cu unul dintre cele mai puternice și dezvoltate centre urbane din SUA: Denver!

În timp ce marile orașe din România se luptă pentru investiții și influență internațională, Iașul începe să joace direct pe teren american! Viceprimarul Daniel Juravle reprezintă municipiul în SUA, unde a oficializat parteneriatul strategic care poate schimba radical direcția economică și tehnologică a orașului.

„Pod economic” între Moldova și America

Surse din administrație vorbesc deja despre un „pod economic” între Moldova și America, într-un moment în care Iașul încearcă să se transforme din capitală regională într-un adevărat hub internațional pentru IT, cybersecurity, cercetare și industrii ale viitorului.

Miza este uriașă! Acordul deschide accesul direct al companiilor ieșene către investitori americani, tehnologii avansate și piețe extrem de puternice financiar. Practic, firmele locale ar putea intra într-un circuit economic global la care, până acum, doar marile centre europene aveau acces.

În spatele fotografiilor oficiale și al declarațiilor diplomatice se ascunde o ambiție uriașă: transformarea Iașului într-un pol strategic regional pentru tehnologie și inovare, conectat direct la ecosistemul economic american.

Delegația ieșeană a participat și la SelectUSA Investment Summit, considerat cel mai important eveniment de investiții din Statele Unite, acolo unde giganți economici, investitori și administrații din întreaga lume încearcă să atragă capital și parteneriate strategice.

Acordul beneficiază și de susținere diplomatică la nivel înalt

Ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, și-a exprimat sprijinul pentru colaborarea dintre Iași și Denver și pregătește chiar o vizită oficială în capitala Moldovei, axată pe investiții și dezvoltare economică.

La rândul său, Andrei Muraru a primit oficial documentul acordului, subliniind importanța relațiilor directe dintre comunitățile locale românești și americane.

Administrația ieșeană vorbește deja despre colaborări în domenii extrem de sensibile și profitabile: securitate cibernetică, digitalizare, infrastructură inteligentă, educație și transfer de tehnologie. Cu alte cuvinte, Iașul încearcă să intre într-o nouă etapă economică, una în care investițiile cu valoare mare adăugată ar putea deveni motorul dezvoltării locale.

„Acest parteneriat nu este doar un document, ci o poartă deschisă către noi locuri de muncă înalt calificate și către un transfer de tehnologie care va accelera dezvoltarea Iașului”, a transmis viceprimarul Daniel Juravle.

Pentru un oraș care, ani la rând, s-a plâns că este ignorat de marile investiții strategice ale statului român, apropierea directă de SUA poate reprezenta una dintre cele mai importante mutări externe făcute vreodată de administrația locală.

Iașul încearcă acum să joace într-o altă ligă: cea a orașelor conectate direct la economia globală. Carmen DEACONU