Iașul va marca 100 de ani de aviație civilă prin Take Off IAS – Air Show, eveniment programat în perioada 15–17 mai 2026, la Aeroclubul Teritorial „Alexandru Matei” Iași.

Manifestarea este organizată de Aeroportul Iași și Aeroclubul României, iar accesul publicului va fi gratuit. Timp de trei zile, ieșenii vor putea vedea demonstrații aeriene, expoziții statice de aeronave și activități dedicate vizitatorilor de toate vârstele.

Momentul central al evenimentului este programat sâmbătă, 16 mai, între orele 15:30 și 17:30. Atunci vor avea loc evoluțiile aeriene susținute de Șoimii României și de Inspectoratul General de Aviație, în funcție de condițiile meteo.

Evenimentul marchează prima linie aeriană comercială care a inclus Iașul

Take Off IAS pornește de la un moment important pentru istoria orașului: anul 1926, când a fost inaugurată ruta aeriană București – Galați – Iași – Chișinău. Potrivit relatărilor istorice, primul zbor a avut loc la 24 iunie 1926.

Acea cursă a introdus Iașul pe harta aviației civile și a creat o legătură rapidă între Moldova, Capitală și spațiul de la est de Prut.

Un secol mai târziu, Iașul nu mai este doar un punct de escală, ci unul dintre aeroporturile regionale importante ale României. În 2025, Aeroportul Iași a depășit pragul de 2,2 milioane de pasageri, iar terminalul T4 a modificat capacitatea de procesare și imaginea infrastructurii aeroportuare locale.

Ce pot vedea ieșenii la Take Off IAS

Programul Take Off IAS include demonstrații aeriene, aeronave expuse la sol, activități pentru copii și momente dedicate publicului larg.

La Iași vor evolua piloții Aeroclubului României, cunoscuți ca Șoimii României, cu aeronave de acrobație. Vor fi prezente și echipaje ale Inspectoratului General de Aviație, care vor prezenta tehnică folosită în misiuni speciale.

Evenimentul are și o componentă educațională. Pentru copii și tineri, întâlnirea directă cu aeronavele, piloții și instructorii poate deveni primul contact real cu o posibilă carieră în aviație.

Domeniul are nevoie de piloți, ingineri, mecanici, specialiști în siguranță aeronautică și personal tehnic, iar astfel de evenimente pot transforma curiozitatea într-o opțiune profesională.

Programul Take Off IAS – Iași Air Show 2026

Evenimentul se va desfășura la Aeroclubul „Alexandru Matei” Iași, în zona Tătărași-Sud.

Vineri, 15 mai, publicul va avea acces de la ora 13:00 până la apus, pentru expoziții statice și activități dedicate vizitatorilor.

Sâmbătă, 16 mai, programul începe de la ora 13:00. Demonstrațiile aeriene sunt programate între orele 15:30 și 17:30, în funcție de condițiile meteo.

Duminică, 17 mai, evenimentul continuă între orele 10:00 și 16:00. Accesul este gratuit, iar organizatorii au anunțat facilități de transport public pentru vizitatori.

Take Off IAS nu este doar un spectacol aviatic de weekend. Evenimentul pune în prim-plan rolul Iașului ca oraș conectat regional, aflat la granița de est a Uniunii Europene.

la 100 de ani de la primul zbor comercial, Iașul își spune din nou povestea prin aviație: de la ruta din 1926 la un aeroport modern, conectat la rute internaționale și implicat în competiția regională pentru pasageri, investiții și vizibilitate.

Dan DIMA