Iașul marchează Ziua Pământului cu un eveniment despre Cosmos și observații astronomice

* Muzeul „Poni-Cernătescu” din Iași găzduiește sâmbătă, 25 aprilie 2026, un eveniment dedicat Zilei Pământului * vor fi aduse în prim-plan relația dintre om și Univers, reflecții despre originea Cosmosului și explicații practice despre observațiile astronomice

Iașul marchează Ziua Pământului printr-un eveniment care reunește știința, filosofia și educația culturală, într-un format accesibil publicului larg. Manifestarea „Ziua Pământului: Relația dintre Om și Cosmos” va avea loc sâmbătă, 25 aprilie 2026, de la ora 14.00, la Muzeul „Poni-Cernătescu”. Evenimentul este organizat de Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Asociația „Noua Acropolă” – Filiala Iași.

Potrivit organizatorilor, întâlnirea pornește de la ideea Pământului ca „acasă” a omenirii și propune publicului o incursiune în reflecții despre condiția umană și despre originea Cosmosului. Participanții vor putea descoperi perspective diferite asupra Universului, așa cum apar ele în tradiții variate ale lumii, dar și moduri simbolice de a înțelege relația dintre macrocosmos, adică Universul, și microcosmos, adică Omul.

Un moment aparte al manifestării va fi prezentarea susținută de Dorin Cozan, fondatorul Clubului de Astronomie „Cuib de Stele”. Acesta va oferi informații practice despre observațiile astronomice și despre felul în care poate fi explorat cerul în condiții de siguranță. În program sunt anunțate explicații despre observarea cerului nocturn, despre cum poate fi văzută Luna pe timp de zi și despre condițiile în care pot fi realizate observații solare în siguranță, cu instrumente dotate cu filtre adecvate.

Organizatorii mizează pe un eveniment care depășește cadrul unei simple prezentări tematice și transformă Ziua Pământului într-un prilej de dialog despre cunoaștere, cultură și valorile fundamentale. Managerul Palatului Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, Andrei Apreotesei, subliniază că muzeul rămâne „un spațiu al dialogului între cunoaștere, cultură și educație, în care astfel de teme devin prilejuri de conectare între oameni și valorile fundamentale ale umanității”.

Evenimentul se adresează tuturor celor pasionați de știință, filosofie și astronomie, dar și ieșenilor care caută, la final de săptămână, o întâlnire culturală cu miză educativă. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Maura ANGHEL