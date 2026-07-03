* oficialii pregătesc reguli mai dure pentru pesticide, importuri și reziduuri în alimente

Comisia Europeană pregătește modificarea cadrului de reglementare privind pesticidele, după ce datele analizate la Bruxelles au arătat că procedurile de aprobare a substanțelor active se întind mult peste termenele prevăzute de legislație. Evaluările care ar trebui să dureze aproximativ doi ani ajung frecvent la cinci, șase sau chiar zece ani.

Măsurile au fost prezentate de reprezentanții Direcției Generale pentru Sănătate și Siguranță Alimentară, DG SANTE, și urmăresc eficientizarea evaluărilor, dar și aplicarea unor reguli mai clare pentru reziduurile de pesticide din produsele agricole importate din afara Uniunii Europene.

Dosare blocate ani întregi

Sistemul european de aprobare a substanțelor active implică evaluări realizate de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, EFSA, împreună cu autoritățile competente din statele membre. În prezent, un stat membru acționează ca raportor pentru evaluarea inițială a unui dosar, iar lipsa de personal sau de capacitate tehnică poate bloca întregul proces.

Claire Bury, director general adjunct al DG SANTE, a explicat că procedurile tehnice prevăzute pentru aproximativ doi ani ajung frecvent să se extindă între cinci și zece ani. Pentru fermieri, aceste întârzieri înseamnă acces mai greu la soluții noi, incertitudine și presiune suplimentară într-o agricultură afectată de secetă, boli, dăunători și costuri tot mai mari.

Reguli mai dure pentru importuri

Un alt punct important al reformei vizează produsele agricole provenite din țări din afara Uniunii Europene. Fermierii europeni nu pot folosi anumite pesticide interzise din motive de mediu sau sănătate publică, însă produse cultivate în state terțe, unde aceste substanțe sunt încă permise, pot ajunge pe piața UE dacă respectă limitele maxime de reziduuri.

Această diferență a fost reclamată de producătorii agricoli europeni, care spun că lucrează după reguli mai stricte decât competitorii lor. „Pesticidele cele mai periculoase, interzise în Uniunea Europeană, nu ar trebui să lase reziduuri în produsele alimentare importate din țări terțe”, a transmis Claire Bury.

Iașul intră în atenție

Pentru România, tema pesticidelor nu este una îndepărtată. Fermierii locali concurează pe aceeași piață europeană, dar trebuie să respecte reguli stricte privind substanțele active, trasabilitatea și siguranța alimentară. Datele INS arată că Iașul se află printre județele din Nord-Est cu cele mai mari cantități de pesticide aplicate în agricultură. O analiză realizată pe baza datelor INS pentru perioada 1990–2024 indică pentru județul Iași valori de 181.372 kg substanță activă la fungicide și 146.199 kg substanță activă la erbicide.

Astfel, discuția despre pesticide nu rămâne doar la Bruxelles, ci ajunge în ferme, în costurile de producție, în calitatea recoltelor și, în final, în farfuria consumatorului.

Dan DIMA