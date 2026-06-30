Iașul pierde coroana de lider salarial în Moldova!

* Bacăul a depășit Iașul la câștigul salarial mediu brut, un semnal care ridică semne de întrebare cu privire la calitatea locurilor de muncă din județ * paradoxal, Iașul continuă să domine detașat la aproape toți ceilalți indicatori economici - 21.594 de angajatori, aproape dublu față de Bacău, și 208.397 de salariați, față de 133.507 în județul vecin

Deși continuă să fie cel mai important centru economic al Moldovei după numărul de salariați și de angajatori, Iașul a pierdut un titlu important: cel de lider regional la salariul mediu brut. Cele mai recente date centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), pe baza datelor existente la CNPP in mai 2026, arată că Bacăul a depășit Iașul la câștigul salarial mediu brut, un semnal care ridică semne de întrebare cu privire la calitatea locurilor de muncă din județ.

Economia ieșeană nu reușește să transforme avantajul numeric într-un avantaj salarial

Potrivit statisticii, salariul mediu brut din Iași este de 7.011 lei, în timp ce în Bacău acesta a ajuns la 7.097 lei, cu aproape 90 de lei mai mare. Diferența nu este una spectaculoasă, însă este suficientă pentru ca Iașul să cedeze primul loc în Moldova, într-un moment în care autoritățile locale promovează constant imaginea județului drept principalul motor economic al regiunii.

Paradoxal, Iașul continuă să domine detașat la aproape toți ceilalți indicatori economici. Județul are 21.594 de angajatori, aproape dublu față de Bacău, care înregistrează 11.861 de angajatori. Totodată, în Iași lucrează cu forme legale 208.397 de salariați, față de 133.507 în județul vecin. Fondul total de salarii depășește 1,46 miliarde de lei într-o singură lună, comparativ cu aproximativ 948 de milioane de lei în Bacău.

Explicațiile pot fi multiple. Iașul are o piață a muncii mult mai diversificată, cu un număr ridicat de angajați în administrație, educație, comerț, servicii și sănătate, domenii în care salariile sunt, în general, mai mici decât cele din industria prelucrătoare, energetică sau petrochimică, sectoare care au o pondere importantă în economia Bacăului. În același timp, numărul mare de locuri de muncă cu venituri medii sau reduse temperează media salarială a județului.

Clujenii câștigă cu 2.000 lei în plus față de ieșeni!

La nivel național, Iașul rămâne în prima parte a clasamentului, însă este departe de liderii României. Bucureștiul conduce detașat, cu un salariu mediu brut de 10.725 lei, urmat de Cluj cu 9.007 lei și Timiș cu 8.655 lei. În fața Iașului se mai află Brașov (7.565 lei), Sibiu (7.531 lei), Ilfov (7.363 lei) și, mai nou, Bacău (7.097 lei).

În schimb, Iașul își păstrează statutul de unul dintre cele mai importante județe ale României din perspectiva ocupării forței de muncă. Cu peste 208.000 de salariați, județul ocupă unul dintre primele locuri la nivel național, fiind devansat doar de București, Cluj, Ilfov și Timiș. De asemenea, cele peste 21.500 de firme și instituții angajatoare îl plasează în elita mediului de afaceri românesc.

Totuși, cifrele arată că dezvoltarea economică nu se reflectă întotdeauna în buzunarele angajaților. Deși Iașul atrage investiții, dezvoltă parcuri industriale și își consolidează sectorul IT, salariul mediu nu mai este cel mai mare din Moldova.

Pentru un județ care aspiră să devină principalul pol economic din estul României, pierderea lideratului salarial în favoarea Bacăului reprezintă un semnal care nu poate fi ignorat. Dincolo de numărul impresionant de angajați și de firme, provocarea următorilor ani va fi creșterea valorii locurilor de muncă și atragerea unor investiții care să genereze salarii mai mari, astfel încât dezvoltarea economică să se regăsească și în veniturile ieșenilor.

Daniel BACIU