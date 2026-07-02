Iașul pierde coronița!

* Suceava dă lovitura la Evaluarea Națională și lasă în urmă județul cu cele mai mari pretenții din Moldova * în timp ce în județul Iași 20,37% dintre cei 6.349 de candidați nu au reușit să obțină media minimă de promovare, în Suceava procentul elevilor cu medii sub 5 este de 15,87%

Un nou clasament zdruncină imaginea Iașului ca principal pol educațional al Moldovei. După ce în ultimii ani a început să piardă teren în mai multe competiții școlare, județul este depășit de Suceava, de această dată la unul dintre cele mai importante examene din învățământul preuniversitar - Evaluarea Națională.

Datele oficiale arată că rezultatele obținute de elevii suceveni sunt net superioare celor din Iași. În timp ce în județul Iași 20,37% dintre cei 6.349 de candidați nu au reușit să obțină media minimă de promovare, în Suceava procentul elevilor cu medii sub 5 este de doar 15,87%, ceea ce confirmă un nivel de performanță considerabil mai ridicat.

Diferența este cu atât mai surprinzătoare cu cât Iașul este considerat de decenii capitala educației din regiunea Moldovei, găzduind unele dintre cele mai prestigioase licee și universități din România. Cu toate acestea, cifrele arată că Suceava reușește să pregătească mai bine absolvenții de gimnaziu, demonstrând că performanța nu mai aparține automat județelor cu tradiție.

592 de elevi ieșeni au încheiat examenul cu medii cuprinse între 1,00 și 3,99!

Un alt indicator care ridică semne serioase de întrebare este numărul foarte mare de elevi ieșeni care au obținut rezultate extrem de slabe. Nu mai puțin de 592 de candidați au încheiat examenul cu medii cuprinse între 1,00 și 3,99, un nivel care reflectă dificultăți majore în acumularea competențelor de bază după opt ani de școală.

La Suceava apare însă o altă statistică surprinzătoare. Județul a înregistrat 237 de elevi absenți, aproape dublu față de cei 128 de candidați care nu s-au prezentat la examen în Iași, ceea ce înseamnă că, deși absenteismul este mai ridicat, rezultatele celor care au susținut probele sunt semnificativ mai bune.

Dezastru în Moldova!

Nici celelalte județe ale Moldovei nu au motive de satisfacție. La Neamț, 24,17% dintre candidați nu au reușit să obțină media 5, adică 867 de elevi. Situația este și mai dificilă în Vaslui, unde 871 de elevi, reprezentând 29,52%, au picat examenul. La Botoșani, peste un sfert dintre candidați (27,5%, adică 852 de elevi) nu au reușit să promoveze, iar în Bacău, procentul mediilor sub 5 a ajuns la 20,28%. Tot în Bacău s-a remarcat și un absenteism ridicat, cu 226 de elevi care nu s-au prezentat la examen din totalul celor 4.771 înscriși.

Rezultatele din acest an schimbă din nou ierarhia educațională din Moldova și pun presiune pe sistemul de învățământ ieșean. Deși Iașul rămâne un centru universitar de prestigiu, cifrele Evaluării Naționale arată că performanța din ciclul gimnazial nu mai este suficientă pentru a păstra statutul de lider regional, iar Suceava demonstrează, pentru al doilea an consecutiv în competiții importante, că poate deveni noul reper al educației din nord-estul României.

Carmen DEACONU