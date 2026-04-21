Iașul pregătește cel mai mare festival studențesc din România. Cinci zile de concerte și evenimente în Campusul Tudor Vladimirescu

* studenții și administrația TUIASI intră în linie dreaptă cu pregătirile pentru ediția 2026 a Zilelor „Tudor Vladimirescu” * evenimentul promite să adune zeci de mii de participanți, sute de voluntari și un program extins, de la muzică live și conferințe până la competiții

Capitala Moldovei anunță Zilele „Tudor Vladimirescu” 2026, eveniment pe care organizatorii îl prezintă drept cel mai mare festival studențesc din România. Anul trecut, aproape 20.000 de persoane au trecut prin campus în cele trei zile de festival, iar ediția din acest an crește la cinci zile, între 20 și 24 mai.

Printre atracțiile deja confirmate se află concertul susținut de Puya, programat vineri, 22 mai, de la ora 21.00. Artistul a fost ales prin votul studenților, în urma unui chestionar lansat în campus, iar organizatorii estimează că la spectacol ar putea ajunge cel puțin 10.000 de tineri.

Festivalul nu va însemna doar muzică. În program sunt anunțate activități sportive, garden party, petreceri, zone tematice și o conferință cu Dragoș Pătraru, unul dintre numele menționate de organizatori în intervenția de la radio. În plus, sâmbătă seara este pregătită și o petrecere cu tematică anii ’80, dedicată nu doar studenților, ci și profesorilor și angajaților din universitate.

Cea mai spectaculoasă noutate este însă anunțată pentru ultima zi. Organizatorii vor un „closing ceremony” cu ceea ce numesc cel mai mare battle cu șampanie din România, într-un eveniment programat duminică, 24 mai, în parcarea dintre căminele T6 și T7. Estimarea avansată este de aproximativ 2.000 de participanți, iar ideea ar putea deveni, în anii următori, baza unei tentative de record Guinness Book.

În spatele festivalului stă o logistică uriașă. Aproximativ 300 de voluntari sunt implicați în organizare, iar evenimentul se bazează pe colaborarea dintre studenți, administrație și instituțiile partenere care asigură ordinea și siguranța. Organizatorii spun deschis că tocmai această combinație de entuziasm, disciplină și muncă de echipă a făcut ca Zilele „Tudor Vladimirescu” să devină un brand puternic al Iașului universitar.

Pentru Iași, miza festivalului din mai depășește programul de divertisment. Este un eveniment care arată forța unui mare centru universitar și capacitatea studenților de a transforma campusul într-un spațiu viu, cu energie, identitate și vizibilitate națională.

Clara DIMA