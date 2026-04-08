Iașul primește Lumina Sfântă de la Ierusalim

În noaptea de Înviere, credincioşii din Iaşi se vor bucura din nou de tradiţia aducerii Luminii Sfinte de la Ierusalim, un moment încărcat de simbolism, care transformă străzile, satele şi cimitirele în adevărate râuri de lumină şi speranţă.

La Catedrala Mitropolitană, slujba va fi oficiată de mitropolitul Teofan, pe esplanada din faţa catedralei, iar răspunsurile liturgice vor fi oferite de Corul Sanctus al Catedralei. „Ne apropiem de momentul prăznuirii Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, moment în care vom lua lumina cu noi în noaptea de Înviere, și la propriu și la figurat, atât acea lumină materială cât și duhovnicească, în suflete, dar și în lumânările și candelele aprinse de la biserică, transformând străzile orașilor, satele și cimitirile în râuri de lumină datătoare de speranță. La Catedrala Mitropolitană din Iași, după această succesiune înălțătoare a denilor, din săptămâna mare, slujba din noaptea de înviere va fi săvârșită de Înalprea Sfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovești și Bucovinei”, ne-a spus preotul Lucian Apopei, directorul de Comunicare al Arhiepiscopiei Iaşilor.

A doua zi, în Duminica Paştilor, în jurul orei 12:00, se va săvârşi vecernia zilei de luni din Săptămâna Luminată, cunoscută şi ca a doua Înviere. „Lumina Sfântă va fi adusă sâmbătă seara, de la Ierusalim prin intermediul arhim. Ioan Meiu, superiorul aşezămintelor Patriarhiei Române la locurile sfinte, urmând apoi a oferite delegaţiilor eparhiilor Patriarhiei Internaţionale Prezenţi la Aeroportul Internaţional Bucureşti. La Aeroportul Iaşi va ajunge în jurul orei 20:00. De aici, lumina va fi distribuită către Catedrala Mitropolitană şi, mai departe, către parohii şi protopopiate din Arhiepiscopia Iaşilor, pentru ca toţi credincioşii să o primească la slujba de Înviere”, a spus preotul Lucian Apopei, directorul de Comunicare al Arhiepiscopiei Iaşilor.

Tradiţia aducerii Luminii Sfinte de la Ierusalim, inaugurată în 2009 de către Patriarhul Daniel, continuă şi în acest an, readucând la Iaşi simbolul Învierii şi al unităţii tuturor neamurilor, prin citirea Sfintei Evanghelii în mai multe limbi.

Evenimentul reaminteşte chemarea lui Hristos către toate popoarele şi împărtăşirea bunătăţilor Împărăţiei Sale. Laura RADU