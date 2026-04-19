Iașul, scena dialogului național despre adicții

Într-o perioadă în care dependențele nu mai pot fi înțelese doar prin granițele unei singure specialități, ediția din acest an a Conferinței Naționale „No Addict”, care va avea loc la Iași începând cu 23 aprilie, propune o conversație amplă despre felul în care medicina, psihoterapia, etica și tehnologia trebuie să lucreze împreună. Programul aniversar arată limpede că miza nu este doar prezentarea unor lucrări științifice, ci construirea unui spațiu real de întâlnire între perspective diferite, capabile să ofere răspunsuri mai nuanțate la una dintre cele mai complicate probleme ale prezentului.

Adicțiile și recompensale

În viziunea inițiatorului acestui eveniment, dr Ovidiu Alexinschi, medic primar psihiatru și coordonator al programelor No Addict, dependența trebuie explicată pornind de la felul în care funcționează creierul uman și de la modul în care este alterat circuitul natural al recompensei. „Creierul nostru funcționează pe baza unui circuit al recompensei – numit circuitul cortico-mezo-limbic. Acest circuit este responsabil de motivație, învățare, atașament și capacitatea de a căuta plăcerea. La baza lui stă dopamina, un neuromediator esențial pentru adaptarea și supraviețuirea noastră. În mod natural, acest circuit se activează atunci când facem lucruri care ne ajută să trăim și să ne dezvoltăm: relații, mișcare, reușite, hrană, explorare. Problema apare atunci când o substanță sau un comportament produce eliberări rapide și intense de dopamină, mult peste nivelul stimulilor naturali”, explică Dr. Ovidiu Alexinschi.

Medicul subliniază că dependența nu apare brusc, ci este rezultatul unui proces repetitiv, în care creierul ajunge să privilegieze stimulul artificial în detrimentul recompenselor firești ale vieții. „Prin repetiție și predictibilitate, creierul învață că acel stimul este important și începe să-l caute din ce în ce mai des. Astfel, dependența nu apare peste noapte și nu este cauzată de o singură experiență, ci de un proces gradual de reprogramare a circuitului recompensei”, arată inițiatorul No Addict.

Intervențiile lectorilor vor pune accent pe opțiunile terapeutice în adicții, pe mecanismele neurobiologice ale recompensei și pe direcțiile moderne de tratament, consolidând dialogul profesional pe care această ediție aniversară încearcă să îl dezvolte.

Dialogul propus la Iași merge însă mult dincolo de zona tehnologică. Programul reunește intervenții despre alcool, canabinoizi, derivați sintetici, opioide, recădere, comunitate terapeutică, stigmatizare și libertatea pacientului dependent, dar și despre interferența dintre adicții, identitate, traumă, depresie, bipolaritate și suicid. Tocmai această amplitudine dă consistență ediției a X-a: dependența nu mai este tratată ca un fenomen izolat, ci ca o realitate medicală, psihologică și socială care cere răspunsuri articulate și colaborare între specialiști.

Nicoleta ZANCU