Iașul scrie istorie: cel mai mare eveniment creativ din UE, recunoscut oficial la cel mai înalt nivel!

Romanian Creative Week, la apogeu - de la proiect local la fenomen european sub patronaj prezidențial! * ediția din 2026 se anunță colosală: peste 1.000 de artiști români și internaționali, sute de evenimente, 13 industrii creative reunite într-un singur ecosystem * de la modă la arhitectură, de la muzică la gaming, de la arte vizuale la sustenabilitate, RCW devine un adevărat laborator al viitorului

Romanian Creative Week atinge un nou nivel spectaculos și intră oficial în elita evenimentelor culturale europene, după ce ediția din 2026 se va desfășura sub Înaltul Patronaj al Administrației Prezidențiale. Este o validare rară și extrem de puternică pentru un proiect născut la Iași, care a crescut într-un fenomen de amploare continentală.

În perioada 13 – 24 mai, orașul va fi pur și simplu invadat de creativitate, într-un maraton cultural care promite să transforme fiecare stradă, clădire și spațiu public într-o scenă deschisă ideilor.

Recunoașterea venită din partea instituției prezidențiale nu este întâmplătoare. Romanian Creative Week a evoluat rapid, devenind cel mai amplu eveniment dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană.

Mai mult, în 2023, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală a confirmat această poziție, desemnând RCW drept evenimentul care reunește cele mai multe industrii creative din UE.

Iar în 2025, Ministerul Culturii a inclus festivalul în categoria selectă a evenimentelor strategice, alături de nume grele precum Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu sau Festivalul Internațional de Film Transilvania.

Ediția din 2026 se anunță colosală: peste 1.000 de artiști români și internaționali, sute de evenimente, 13 industrii creative reunite într-un singur ecosistem. De la modă la arhitectură, de la muzică la gaming, de la arte vizuale la sustenabilitate, RCW devine un adevărat laborator al viitorului.

Expoziții spectaculoase, instalații urbane, concerte, spectacole de teatru și dans, conferințe cu invitați de top – toate vor transforma Iașul într-un oraș viu, pulsând de idei și energie.

Mesajul transmis de Irina Schrotter, organizatorul acestui eveniment unic, este clar: creativitatea nu mai este doar artă, ci motorul unei societăți moderne.

Patronajul prezidențial vine ca o confirmare a faptului că România poate exporta nu doar produse, ci și idei, concepte și viziune.

Timp de 12 zile, în perioada 13 – 24 mai, Iașul nu va mai fi doar un oraș – va deveni un teritoriu al experimentului artistic, un loc unde granițele dintre discipline dispar, iar creativitatea devine limbaj universal.

Organizatorii promit surprize majore, invitați internaționali și premiere care vor ridica și mai mult ștacheta. Carmen DEACONU

